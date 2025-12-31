Samsung ha anunciado el lanzamiento del Galaxy A17 2026. Nueva generación de un terminal de gama de entrada que llegará al mercado en el mes de enero a muy buen precio (199 dólares) y con gran soporte, seis años de actualizaciones de su sistema operativo Android.

Samsung tiene una oferta de móviles inteligentes realmente impresionante, para todos los públicos y presupuestos. En pocas semanas renovará su buque insignia, los Galaxy S26, pero antes lanzará otros terminales y el que nos ocupa es realmente importante ya que ese trata del sucesor del teléfono más vendido de Samsung en 2025.

Galaxy A17 2026, especificaciones y precio

Si buscas rendimiento y componentes de gama media o alta deja de leer, porque las especificaciones de este modelo no te van a entusiasmar. Su motor es un Exynos 1330 , uno de los chipsets creados internamente por el fabricante para la gama de entrada. Es un SoC con CPU de ocho núcleos (2 Cortex-A78 a 2,4 GHz y 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz) y una gráfica integrada Mali-G68 MP2. Lanzado en 2023, Samsung lo usado bastante. Aunque destaca por su eficiencia energética, tres años son muchos en tecnología.

Tampoco destacan sus 128 Gbytes de capacidad de almacenamiento y los solo 4 Gbytes de memoria. En este apartado, decir que este dispositivo, como tantos otros el próximo año, se verá afectado por la crisis de la memoria que amenaza con colapsar la electrónica de consumo. Su pantalla es razonable para su rango de precio, una LCD multitáctil de 6,7 pulgadas de diagonal y tasa de refresco de 90 Hz. Su chasis es resistente al agua y al polvo con certificación IP54, lo que siempre es bienvenido.

Cuenta con un sensor de huellas dactilares lateral, una cámara trasera de triple sensor (principal de 50 MP, una ultra gran angular de 5 MP, una macro de 2 MP) y una cámara para autofotos de 13 MP. Incluye una batería de 5.000 mAh con carga rápida USB-C de 25 W, que debe impulsar uno de sus puntos fuertes, la autonomía.

El Galaxy A17 2026 estará disponible desde el 7 de enero en dos acabados de color a elegir: negro y azul. Su precio de 199 dólares es atractivo para la situación actual de la electrónica de consumo. Y finalizamos con su mayor atractivo: 6 años de actualizaciones de seguridad y del sistema operativo Android.