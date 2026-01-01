Noticias
Feliz Año Nuevo y y lo mejor para 2026
Seguramente estés descansando de una larga noche de fiesta o lo mismo la has pasado en plan más tranquilo con la familia. En cualquier caso, no queríamos dejar pasar la oportunidad para desearte un Feliz Año Nuevo y y lo mejor para 2026 en lo personal y en lo laboral.
Por aquí, lo mejor que podemos decir es que «seguimos vivos» un año más, manteniendo la plantilla, niveles de tráfico y usuarios, gracias a socios, clientes y partners que en 2025 confiaron en nuestro trabajo y por supuesto a todos vosotros, pilares fundamentales para seguir avanzando.
Los mismo podemos decir del resto de medios de nuestra casa madre TPNET. Nuestra web más profesional, MCPRO, ha vuelto a mejorar niveles de tráfico, al igual que nuestros sitios dedicados al canal de distribución, MuyCanal, y el dedicado a la pequeña y mediana empresa, MuyPymes, ambos líderes en su segmento de medios en español. También hemos podido mantener nuestro sitio dedicado a seguridad informática, muyseguridad, al igual que MuyLinux, nuestra perla por ser referencia en publicaciones digitales en español sobre el mundo Linux y software libre, con el que MC estamos directamente conectados.
No te cansamos más que es día de tranquilidad… Prometiendo seguir mejorando con tu ayuda y participación, solo nos resta desearte salud y felicidad para este año y volver a agradecerte que sigas confiando en nosotros. Un saludo afectuoso de los redactores de MuyComputer y por extensión de los compañeros del resto de medios de TPNET. ¡Feliz Año Nuevo!
