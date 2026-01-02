MSI presenta nuevos monitores OLED para juegos

MSI ha anunciado dos nuevos monitores OLED para juegos que formarán parte de las novedades que lanzará en el CES 2026. Combinan la última generación de paneles con altas resoluciones y tasas de refresco suficientes para la mejor experiencia.

Los dos nuevos monitores OLED para juegos de MSI son el MPG 322UR QD-OLED X24 y el MAG 321UP QD-OLED X24. Ambos emplean la tecnología más avanzada en paneles OLED, la Tandem QD-OLED de 5 capas que ofrece la mejor experiencia visual y también la mayor durabilidad del mercado.

Actualizando la gama alta del fabricante, las dos pantallas tienen un tamaño de 32 pulgadas de diagonal y una resolución nativa 4K. Su frecuencia de actualización es de 240 Hz, más que suficiente para el grueso de jugones.

Ambos modelos llegan equipados con las últimas tecnologías de pantalla de MSI, que aborda de manera integral las demandas extremas de los jugadores en cuanto a calidad visual y durabilidad:

DarkArmor Film. Esta tecnología de película especializada está diseñada para mejorar la absorción de la luz y eliminar los molestos tonos púrpura o rojizos que suelen observarse en los QD-OLED estándar bajo luz ambiental. Aumenta los niveles de negro puro hasta en un 40% , mejorando significativamente el contraste y ofreciendo un rendimiento de imagen superior. Además, aumenta la dureza de la superficie de la pantalla de 2H a 3H, mejorando la resistencia a los arañazos para soportar eficazmente el desgaste diario.

Uniform Luminance. Para solucionar los cambios bruscos de brillo que suelen presentarse en el HDR estándar, esta función permite personalizar la curva de brillo HDR. Al correlacionar niveles de brillo específicos con diferentes tamaños de pantalla, garantiza una experiencia de brillo estable y uniforme en diversas situaciones de uso.

Para los jugadores que exigen la máxima fiabilidad e inteligencia en su configuración, el MPG 322UR QD-OLED X24 es la opción definitiva. Este modelo incorpora el exclusivo sensor AI Care, un circuito integrado basado en NPU diseñado para proporcionar protección proactiva del panel. Mediante algoritmos de detección humana en tiempo real, este monitor gestiona inteligentemente los estados de energía e inicia la protección del panel según sea necesario, basándose en la presencia real del usuario y protegiendo de manera efectiva contra los potenciales ‘quemados’ de anteriores generaciones de pantallas con paneles OLED.

Los nuevos monitores OLED para juegos de MSI cuentan con una base ergonómica que permite ajustar su altura, inclinación, giro o pivote a las necesidades de cada usuario. Dispone de salida Display Port 2.1 para el mayor ancho de banda acatal, 80 Gbps. Se exhibirán en la feria CES 2026 la próxima semana y allí conoceremos precio y disponibilidad, y otras novedades en monitores informáticos.