El jailbreak de PS5 o la posibilidad de ejecutar código sin firmar, está más cerca tras la filtración de las claves ROM de la consola, la capa más profunda y protegida de la arquitectura de seguridad de la máquina de juegos de Sony.

Justo antes de que comenzara 2026 saltó el bombazo al publicarse en línea la lista completa de claves ROM del cargador de arranque de las PlayStation 5. Figuras prestigiosas de la ‘escena’ de PlayStation comenzaron a hablar de un volcado masivo de datos que apareció en psdevwiki.com y varios servidores privados de Discord. El volcado supuestamente contenía las claves de BootROM de nivel 0 para las PlayStation 5.

Es una brecha de seguridad de enorme magnitud ya que estas claves se graban directamente en el procesador de las consolas, lo que hace prácticamente imposible que Sony implemente una actualización, parche o firmware para los millones de PS5 que están en el mercado.

Si bien la filtración no permite un jailbreak inmediato a nivel de usuario, la difusión de estas claves en numerosos foros y wikis permitirá a hackers y modders investigar las capas más profundas del hardware y software de Sony y, potencialmente, dar el gran paso para conseguir ejecutar software casero sin firmar o utilizar emuladores. Y sí, también piratería generalizada, ya que se podría correr copias de cualquier juego del ecosistema.

Jailbreak de PS5, ¿inminente?

Poniendo en contexto la importancia de esta brecha de seguridad, conviene saber el funcionamiento de las consolas de Sony. Al encender una PS5, el procesador (la APU de AMD personalizada) ejecuta el código BootROM integrado en el chip y utiliza las claves ROM incluidas para garantizar la validez del gestor de arranque. En términos sencillos, son la primera línea de defensa al encender la PS5, ya que estos códigos verifican que el gestor de arranque sea legítimo y no haya sido manipulado.

Estas claves están grabadas directamente en el chip, por lo que su vulnerabilidad es teóricamente irreparable a no ser que se cambiaran todas las placas y CPUs de las consolas. Sony podría hacerlo en próximas revisiones de hardware, pero no podría solucionarlo en los millones de máquinas ya comercializadas.

Ahora que las claves están disponibles, los expertos podrían descifrar y aplicar ingeniería inversa al gestor de arranque para descubrir cómo funciona el proceso con el objetivo final de ejecutar código sin firmar de forma nativa. Si tienes las claves de BootROM, eres el propietario del hardware. Puedes descifrar el gestor de arranque. Puedes aplicar ingeniería inversa a la «Cadena de Confianza». Puedes ver exactamente cómo se activa la PS5 y decidir qué software puede ejecutarse. Si bien esto no resultará en un jailbreak de la noche a la mañana, sin duda es un paso definitivo para reducir las barreras.

Esta no es la primera vez que Sony tendrá que enfrentarse a los investigadores que evaden la seguridad de PlayStation mediante vulnerabilidades. En la época de la PS3, un fallo de criptografía permitió a los modders instalar software casero en la consola. Esto condujo no solo a la piratería generalizada, sino también a trampas en juegos en línea como Call of Duty. No se conoce si el resto de capas de seguridad de la consola permanecen intactas y es imposible poner fechas para poder ejecutar software alternativo, pero es seguro que el jailbreak de PS5 está más cerca que nunca.