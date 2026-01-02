Noticias
Últimos días para regalar tecnología en Reyes Magos
Regalar tecnología en Reyes Magos es una buena manera de acertar y hoy aprovecharemos nuestro artículo de ofertas de cada viernes (Red Friday) para dejarte una selección de producto con descuento.
Nuestro minorista de cabecera, PcComponentes, ha ampliado su campaña por Navidad y ofrece una amplia selección de ofertas para regalar tecnología en Reyes Magos. Todavía hay tiempo gracias a los envíos rápidos (gratuitos a partir de 50 euros) y el resto de ventajas del minorista en cuanto a financiación, soporte técnico, devoluciones y garantía. Si lo necesitas, no tardes porque no todo puede llegar a tiempo para Reyes. Te dejamos una selección de lo que puedes encontrar para regalar o regalarte.
Ordenadores
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6″, por 519 euros.
- Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ255 15.6″ Intel Core 7 150U 16GB 1TB SSD Windows 11, por 599 euros.
- Portátil Apple Macbook Air M4 10 Núcleos/16 GB/256 GB SSD/GPU 8 Núcleos/13.6″ Medianoche, por 899 euros.
- Portátil Acer Aspire Go 15 AG15-71P-7449 Intel Core i7-13620H 16GB 1TB SSD 15.6″ Windows 11 Home.
- Portátil Alurin Go Start Intel Celeron N4020/8GB/256GB SSD/15.6″, por 189 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming FA808UM-S8005 AMD Ryzen 7 260/32GB/1TB SSD/RTX 5060/18″, por 1199 euros.
- Portátil MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-097XES Intel Core Ultra 7 255HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 Ti 16″, por 1899 euros.
- Sobremesa PcCom Lite Intel Core i5-12400F / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 Negro V2 + Windows 11 Home, por 839 euros.
- Mini-PC Blackview MP60 – Intel N150/16GB/512GB SSD/Windows 11 Pro Negro, por 208 euros.
Juegos
- Nintendo Switch 2 – 7.9″ FullHD HDR 120Hz 256GB Magnetic Joy-Con, por 469 euros.
- Consola portátil ASUS ROG XBOX Ally 7″ AMD Ryzen Z2 A 16GB 512GB SSD Windows 11 Home Blanca, por 499 euros.
- Sony PlayStation 5 Slim Digital Chasis E + 2x Mandos DualSense V3 por 399 euros.
- Portátil Anbernic RG406V 128GB Negro Transparente, por 199 euros.
- Sony PlayStation VR2 a precio mínimo histórico: 349 euros.
- Volante Moza Racing RS074 Para PC Accionamiento Directo Pedales Bluetooth/USB Negro, por 289 euros.
Móviles, tablets o wearables
- Apple iPhone 16 128GB Negro por 799 euros.
- Samsung Galaxy A56 5G 8GB/256GB 6.7″ Super AMOLED, por 362 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Negro Medianoche Libre, por 269 euros.
- Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 11″ 8/256GB WiFi HyperOS Gris Grafito + Ring Holder, por 189 euros.
- Tablet Apple iPad 2025 11″ WiFi 128GB Amarillo, por 359 euros.
- Tablet Lenovo Idea Tab Pro 12.7″ 3K 8/256GB WiFi Gris + Tab Pen Plus, por 313 euros.
- Reloj Garmin Fénix 7X Pro Solar GPS NFC 51mm MIP Gris Correa Negra Resistencia Agua 10ATM SpO2, por 539 euros.
Monitores y televisores
- Monitor MSI MAG 274QF 27″ LED Rapid IPS QHD 180Hz 0.5ms Adaptive Sync por 169 euros.
- Monitor Asus TUF Gaming VG249Q1R 23.8″ LED IPS FullHD 165Hz FreeSync Premium, por 89 euros.
- Monitor LG Ultragear 27G411A-B 27″ FullHD 144Hz IPS G-SYNC FreeSync HDR10 5ms VESA HDMI DisplayPort, por 99 euros.
- Monitor AOC C27G4ZXE 27″ LED Fast VA FullHD 280Hz 1ms Curva, por 138 euros.
- TV Philips LED 40″ 40PFS6000 FullHD Dolby Audio HDR10 Titan, por 189 euros.
- TV LG OLED evo OLED55C54LA 55″ 4K Dolby Vision Dolby Atmos Smart TV, por 1089 euros.
- Samsung TU50U8005FU 50″ LED 4K Ultra HD Smart TV Tizen HDR10+, por 329 euros.
Periféricos
- Auriculares Apple AirPods 4 – Inalámbricos con Estuche de Carga, por 121 euros.
- Auriculares Logitech G733 Lightspeed RGB con Micrófono Inalámbricos Gaming Negros por 99 euros.
- Auriculares Newskill Aton V2 Black – Gaming Inalámbricos RGB Bluetooth 5.0 Multiplataforma Negros, por 94 euros.
- Teclado Forgeon Meteor Gaming Wireless RGB 98% Negro, por 66 euros.
- Ratón Tempest X20W Vigilant RGB Gaming Inalámbrico 16.000 DPI Negro, por 32 euros.
Varios
- Baliza V16 SOS Flash EVO Homologada DGT Geolocalizada Base Magnética Amarillo, por solo 29 euros.
- Afeitadora Inalámbrica Philips Shaver Series 5000, por 59 euros.
- Freidora de aire Cosori Dual Blaze Chef Edition 6.4L 1700W Negra, por 129 euros.
- Cafetera Delonghi Dedica Style EC685BK Espresso Manual Con Función Flow Stop + Molinillo De Regalo, por 169 euros.
Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
