Los kits GIGABYTE EAGLE 360 amplían la oferta de refrigeración líquida en formato AIO (todo en uno) del fabricante taiwanés y llegan en dos versiones diferentes destinadas a computadoras para juegos y máquinas creativas.

Cuidar la refrigeración del PC es fundamental para garantizar su buen funcionamiento. La subida de temperatura por encima de unos límites razonables provoca errores, pérdida de datos, bloqueos, reinicios y/o apagados, reduce la vida útil de los componentes y en casos extremos daños irreparables a algunos de ellos. Además, aunque un PC está preparado para funcionar a altas temperaturas y tiene controles para limitar su impacto, su control es obligatorio para los que quieren extraer el máximo rendimiento de su ordenador personal.

GIGABYTE EAGLE 360

Los nuevos kits de refrigeración líquida están diseñados especialmente para complementar las placas base y tarjetas gráficas de la marca EAGLE de GIGABYTE, si bien pueden usarse con los componente de cualquier otro fabricante. Están disponibles en dos versiones (EAGLE 360 e EAGLE 360 ICE) y pretenden elevar el nivel de las configuraciones de los sobremesa de gama alta.

Disponibles con una configuración de 360 mm y en acabados en blanco y negro, la serie EAGLE 360 está dirigida a ensambladores de PC que buscan rendimiento, estética limpia y una instalación lo más sencilla posible. Incluye una bomba de 3.200 RPM y tres ventiladores PWM de alto flujo de aire en un conjunto diseñado para ofrecer un rendimiento térmico estable en plataformas Intel o AMD, a la vez que una sonoridad mínima propia de los sistemas de refrigeración líquida.

GIGABYTE facilita su instalación en cualquier tipo de chasis, incluso para usuarios sin experiencia gracias a la cubierta magnética de la bomba que se puede quitar y girar fácilmente. Los ventiladores se incluye preinstalados, mientras que su cableado simplificado reduce el tiempo de montaje y ayudar a mantener el sistema libre de cables, ayudando a la estética y la refrigeración. Además, incluye un único soporte de montaje compatible con los últimos zócalos para los procesadores de Intel y de AMD.

Los GIGABYTE EAGLE 360 disponen de iluminación RGB en la bomba y ventiladores. La función es personalizable y puede sincronizarse con otros componentes compatibles. La versión estándar se comercializa en acabado de color negro, mientras que la variante ‘ICE’ ofrece un blanco impoluto realmente atractivo. Ambos modelos estarán disponibles próximamente en el canal minorista.