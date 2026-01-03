Todo listo para el CES 2026

Solo quedan unos días para el inicio oficial del CES 2026, la primera feria tecnológica del año y también la más importante del mundo en materia de tecnología y electrónica de consumo. La edición de este año se celebrará oficialmente del 6 al 9 de enero, aunque como podrás haber visto ya hemos adelantado anuncios de todo lo que se exhibirán en el gran evento de Las Vegas.

Y de anuncios va la cosa porque -con permiso de la IA- la presentación de producto que marcará la industria tecnológica para la primera parte del año, sigue siendo el punto fuerte de una feria que espera superar los 142.4654 asistentes y los 4.500 expositores de 2025. Y no faltarán presentaciones, ya que habrá cuatro decenas de categorías distintas destacando las relacionadas con los ordenadores personales y sus componentes, pantallas de visualización, dispositivos de movilidad (smartphones, tablets o wearables) y un larguísimo etcétera que incluirá audio y vídeo, redes y 5G, impresión 3D o realidad mixta con gafas y visores.

Qué esperamos del CES 2026

No te sorprenderá saber que el tema predominante de la feria volverá a ser la inteligencia artificial. Una tecnología sobrevalorada hasta el hartazgo que se entrelazará con cada producto, conversación o pronóstico sobre el futuro de la electrónica de consumo. Los vientos van por ahí aunque los consumidores de a pie no vislumbremos las ventajas proclamadas y estemos sufriendo las consecuencias de una apuesta sin control (véase la amenaza de colapsar el mercado de consumo por la crisis de las memorias; los Deepfakes que harán indistinguible la realidad o el uso por la ciberdelincuencia). Sea como fuere, su presencia será enorme y de hecho la feria estrenará un evento específico ‘CES Foundry para IA’.

Dejando a un lado la IA, aunque será imposible, la presentación de producto será lo que más puede interesar al consumidor de a pie. Y aquí tendremos para dar y tomar. Salvo Apple que sigue sin participar en las ferias globales, todos los grandes de la tecnología estarán presentes de una u otra manera, comenzando por los grandes fabricantes asiáticos, Lenovo, ASUS, MSI, Samsung, LG, Acer o GIGABYTE que tienen programadas conferencias específicas y grandes stands de exhibición. La lista de proveedores participantes es numerosísima, con Sony, Qualcomm, Hisense, TCL o Corsair, por nombrar algunos otros.

Como suele ser habitual, Intel y AMD presentarán sus nuevas plataformas de procesamiento que alimentarán a todo el grupo de computación. La CEO de AMD, la Dra. Lisa Su, inaugurará además la feria con su conferencia magistral. La conferencia de NVIDIA, convertida en la compañía más valorada del planeta, será otra de las grandes esperadas y estará centrada en «IA, robótica, simulación, juegos y creación de contenido de vanguardia».

El segmento empresarial también tendrá importantes apartados, además de potenciar el segmento comercial propio de una convención anual tan importante como este CES 2026 que conectará a innovadores, tomadores de decisiones, medios de comunicación, personas influyentes, visionarios y clientes potenciales en todo el ecosistema tecnológico. Otros momentos interesantes los tendremos de las actividades especiales, como la que reúne a miles de startups o la nueva edición del ‘Congreso Mundial Cuántico’.

Mucho y muy interesante que intentaremos condensar los próximos días con una cobertura especial como hacemos cada año.

Agenda CES 2026