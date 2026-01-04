Aerominum, el material clave de los LG gram 2026

LG ha presentado la nueva generación de portátiles ultraligeros que exhibirá en la feria de Las Vegas, los LG gram 2026 que estrenarán un nuevo material llamado ‘Aerominum’, que promete reducir el peso de los equipos, a la vez que aumenta su resistencia y durabilidad.

Los ‘gram’ de LG han destacado desde sus orígenes por su extrema delgadez y peso, y para los nuevos modelos la firma surcoreana quiere dar un paso más como explican desde la compañía: «Los LG gram 2026 representan un nuevo hito en nuestra búsqueda de la portabilidad definitiva, que llevamos una década buscando. Con Aerominum, hemos resuelto con éxito la paradoja del peso frente a la durabilidad, creando una apariencia metálica premium que es a la vez increíblemente ligera y excepcionalmente duradera».

LG gram 2026

Si hasta ahora LG usaba materiales como el aluminio y el magnesio y un diseño especializado desde su base para conseguir la máxima portabilidad en sus ultra portátiles, para la nueva generación estrena el comentado Aerominum que refuerza la resistencia estructural, cumple con los estándares tipo militar MIL, ofrecen una mayor resistencia a los arañazos y su estructura aeroplateada con cepillado de taller ofrecen un elegante acabado metálico que realza el diseño sin añadir volumen.

Más allá de los materiales, LG promueve la productividad con capacidades avanzadas de IA dual, «combinando la inteligencia local del dispositivo con la IA basada en la nube para una mayor flexibilidad laboral y creatividad en movimiento», señalan. También son compatibles con la plataforma Copilot+ PC de Microsoft e incluyen nuevas funciones de seguridad y conectividad donde se incluye el ‘gram Link’ que permite compartir archivos, duplicar la pantalla y transferir contenido con dispositivos Android e iOS.

La línea LG gram 2026 incluirá varios modelos, comenzando por el LG gram Pro 17 17Z90UR que la firma posiciona como el portátil más ligero del mundo con tamaño de pantalla LCD de 17 pulgadas y gráfica dedicada, en concreto una NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB de memoria GDDR7.

El segundo modelo presentado, el LG gram Pro 16 16Z90U, también liderará el peso y grosor de su categoría, con una pantalla OLED de 16 pulgadas y resolución nativa WQXGA+ para 2880 x 1800 píxeles.

LG exhibirá sus nuevos ultra portátiles en el CES 2026 y allí conoceremos sus especificaciones completas, disponibilidad y precio.