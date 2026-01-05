Las memorias DDR4 podrían ser una solución temporal a la enorme crisis que vive la tecnología de consumo por el traslado de la producción de memorias hacia las insaciables infraestructuras de IA y el consiguiente aumento de precios de componentes y dispositivos cliente hasta cotas desconocidas.

Los altísimos precios que están alcanzando las memorias DDR5 están provocando una fiebre por alternativas más asequibles. Así deben entenderlo compañías como GIGABYTE (en el top-3 de venta de placas base para consumo) que ha aumentado su catálogo de placas base sin anuncio previo. Y no, no son las novedades de última generación que presentará en el CES 2026.

Placas base GIGABYTE con memorias DDR4

Se trata de cuatro nuevas placas con socket AM4 para procesadores de AMD, basadas en la oferta existente, pero mejoradas en algunos apartados. Dos de ellas usan el chipset A520 y otras dos apuestan por el chipset B550. Combinan variantes en formatos Micro-ATX y Mini-ITX y claramente están destinadas a cubrir la gama media y de entrada.

Las cuatro placas base de Giga con memorias DDR4 son nuevas versiones de modelos existentes con pequeñas mejoras para modernizarlas, como la incorporación de iluminación ARGB o la compatibilidad con la conectividad inalámbrica Wi-Fi.

La Aorus B550I Pro AX 1.4 es la placa base más avanzada premium del grupo, con formato Mini-ITX y, como su nombre indica, Wi-Fi 6E integrado. La placa también incluye un sistema de suministro de energía VRM de 8 fases, compatibilidad con PCIe 4.0, dos ranuras NVMe PCIe 4.0, Ethernet de 2,5 Gb, dos puertos HDMI y compatibilidad con USB 3.2 Gen 2.

La segunda placa, B550M H ARGB, es una nueva variante Micro-ATX basada en la serie Ultra Durable, compatible con iluminación ARGB algo de lo que carecen los modelos B550M H y B550M S2H anteriores. La versión ARGB también incluye otras modificaciones, como la eliminación del puerto DVI en favor de un conector DisplayPort. La tarjeta gráfica de la placa base también es ligeramente diferente. La placa cuenta con dos ranuras DDR4 y compatibilidad con PCIe 4.0 a través de un único conector M.2.

La A520I AC rev 1.5 es otra actualización, al igual que el modelo Aorus mencionado anteriormente. Sin embargo, a diferencia de esta placa, esta A520 presenta una diferencia con respecto a sus homólogas anteriores. El fabricante cambió la tarjeta Wi-Fi de una Intel AC 3168 Wi-Fi 5 a una Realtek AW-CB304NF Wi-Fi 5. Por lo demás, ambas placas son aparentemente idénticas. La A520I AC tiene un formato mini-ITX con suministro de energía VRM de seis fases, seis puertos USB en la parte trasera y una ranura PCIe 3.0 M.2.

La A520M H ARGB será la placa base más económica del grupo y también presenta una cantidad considerable de cambios con respecto a la A520M H estándar. La E/S trasera elimina un puerto DVI en favor de un conector DisplayPort, se añaden nuevos conectores para compatibilidad con ARGB y la placa elimina una ranura PCIe x1 en la parte inferior, dejando solo una ranura PCIe x16 y una ranura PCIe x1. La placa cuenta con seis puertos USB en la parte trasera, dos ranuras DDR4 y una ranura M.2 con velocidades PCIe 3.0.

¿Las memorias DDR4 son una solución?

Opiniones encontradas a la pregunta. Aunque las DDR4 también han subido de precio a medida que bajaba su producción y se desconoce el nivel de stock existente para soportarlas, siguen siendo bastante más económicas que las DDR5 y creemos que el precio se ampliará aún más en los próximos trimestres. Puede ser una solución, temporal, que no ideal.

Sin embargo, es una tragedia para la industria que los consumidores tengan que apostar por un socket (AM4) con casi 10 años de antiguedad al no poder acceder a las últimas tecnologías a un precio razonable y en un asunto de la IA sobrevalorada que aporta poquísimo para lo que nos está costando.