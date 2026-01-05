Noticias
GIGABYTE lanza cuatro placas base con memorias DDR4 ¿Solución al Memopocalipsis?
Las memorias DDR4 podrían ser una solución temporal a la enorme crisis que vive la tecnología de consumo por el traslado de la producción de memorias hacia las insaciables infraestructuras de IA y el consiguiente aumento de precios de componentes y dispositivos cliente hasta cotas desconocidas.
Los altísimos precios que están alcanzando las memorias DDR5 están provocando una fiebre por alternativas más asequibles. Así deben entenderlo compañías como GIGABYTE (en el top-3 de venta de placas base para consumo) que ha aumentado su catálogo de placas base sin anuncio previo. Y no, no son las novedades de última generación que presentará en el CES 2026.
Placas base GIGABYTE con memorias DDR4
Se trata de cuatro nuevas placas con socket AM4 para procesadores de AMD, basadas en la oferta existente, pero mejoradas en algunos apartados. Dos de ellas usan el chipset A520 y otras dos apuestan por el chipset B550. Combinan variantes en formatos Micro-ATX y Mini-ITX y claramente están destinadas a cubrir la gama media y de entrada.
Las cuatro placas base de Giga con memorias DDR4 son nuevas versiones de modelos existentes con pequeñas mejoras para modernizarlas, como la incorporación de iluminación ARGB o la compatibilidad con la conectividad inalámbrica Wi-Fi.
La Aorus B550I Pro AX 1.4 es la placa base más avanzada premium del grupo, con formato Mini-ITX y, como su nombre indica, Wi-Fi 6E integrado. La placa también incluye un sistema de suministro de energía VRM de 8 fases, compatibilidad con PCIe 4.0, dos ranuras NVMe PCIe 4.0, Ethernet de 2,5 Gb, dos puertos HDMI y compatibilidad con USB 3.2 Gen 2.
¿Las memorias DDR4 son una solución?
Opiniones encontradas a la pregunta. Aunque las DDR4 también han subido de precio a medida que bajaba su producción y se desconoce el nivel de stock existente para soportarlas, siguen siendo bastante más económicas que las DDR5 y creemos que el precio se ampliará aún más en los próximos trimestres. Puede ser una solución, temporal, que no ideal.
Sin embargo, es una tragedia para la industria que los consumidores tengan que apostar por un socket (AM4) con casi 10 años de antiguedad al no poder acceder a las últimas tecnologías a un precio razonable y en un asunto de la IA sobrevalorada que aporta poquísimo para lo que nos está costando.