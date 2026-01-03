El futuro del Vision Pro sigue comprometido. Según The Guardian, Apple ha vuelto a reducir la producción ante las debilidad de las ventas, muy por debajo de lo esperado para un dispositivo que llegó al mercado para «abrir una nueva era de computación espacial premium».

Apple vende móviles iPhone y tablets iPad por decenas de millones. Ha impresionado a propios extraños con un cambio de arquitectura para ordenadores Mac y un nivel en ARM que ningún otro fabricante ha conseguido lograr. Son tres ejemplos de éxito absoluto de la compañía con más ingresos y beneficios en tecnologías de consumo, acostumbrada a convertir en oro casi todo lo que pone en el mercado. Casi. De vez en cuando también hay fracasos como el del visor de realidad mixta.

El futuro del Vision Pro

Apple no ha publicado cifras de ventas del dispositivo, pero el grupo de investigación de mercado International Data Corporation (IDC) estima que sólo habría vendido 45.000 unidades en el último trimestre de 2025. Muy, muy poco para lo esperado y los estándares de la compañía. La firma de Cupertino también redujo el marketing del Vision Pro en más del 95% el año pasado, según Sensor Tower, en cifras reportadas por primera vez por el Financial Times.

IDC dijo que el productor chino de Apple, Luxshare, había detenido la producción de los visores a principios de 2025 y que Apple no había ampliado las ventas directas más allá de los 13 países seleccionados. Otros analistas como Counterpoint Research pronosticaron una reducción del 14% en las ventas anuales de cascos de realidad virtual. Todas estas informaciones son la confirmación de que ni siquiera Apple ha conseguido animar un mercado de la realidad virtual/aumentada/mixta que prometía muchísimo, pero que una década después de sus primeros anuncios podemos calificarlo como un gran fiasco.

El Vision Pro fue la gran novedad de Apple en 2024 al ser la primera categoría de producto realmente nueva de la compañía en bastantes años. Pretendía ser un soplo de aire fresco en un mercado donde solo Meta y HTC habían conseguido sobrevivir, pero su altísimo precio de hasta 5.000 dólares lo dejó fuera del mercado de consumo.

Y tampoco ha funcionado en el segmento profesional. A pesar de las críticas de los primeros análisis, generalmente positivas, el interés por el visor ha decaído notablemente. Las ventas suman menos de la mitad de las previsiones de Apple y también el uso que los propietarios hacen del mismo pasado el hype inicial. Cuestiones de uso como la incomodidad o baja autonomía, la carencia de aplicaciones verdaderamente útiles y su precio elevado, lo han terminado dejando en tierra de nadie y muy por debajo del Meta Quest 3, el más vendido en la categoría de visores 3D.

¿Cuál es el futuro del Vision Pro? Incierto. Tim Cook ha seguido defendiendo su desarrollo como «un producto pionero, para personas que quieren la tecnología del mañana hoy». Es decir, se ha intentado vender el fiasco como el resultado de un producto experimental para la entrada de la compañía en el ecosistema AR/VR. Sin embargo, Apple no se puede permitir tener en catálogo un producto sin interés. Algo a lo que no están acostumbrados en la sede de Cupertino.

Si alguien puede revertir la situación es Apple. Una vez reducida la producción del modelo original y cancelada la segunda generación, se espera el lanzamiento de un modelo más económico destinado al mercado de consumo, más cómodo de usar y compatible con juegos, un segmento distinto que pueda atraer a estudios, desarrolladores. Y por supuesto a usuarios de a pie que lo compren. Veremos.