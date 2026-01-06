ASUS refuerza la familia TUF en el CES 2026

El CES 2026 vuelve a ser el escenario en el que los grandes fabricantes definen sus líneas maestras para el año que comienza, y la familia TUF tiene un peso muy claro dentro de la propuesta de ASUS. Se trata de una gama que ha sabido construir su identidad alrededor de una idea muy concreta: ofrecer equipos robustos, con rendimiento sólido y una relación equilibrada entre prestaciones y precio, pensados para un uso intensivo y prolongado. En Las Vegas, ASUS ha aprovechado la cita para reforzar esta familia con nuevas incorporaciones que amplían y consolidan su alcance.

ASUS lleva tiempo utilizando TUF como una alternativa reconocible dentro de su catálogo, situada a medio camino entre las propuestas más ambiciosas y las soluciones generalistas. Es una gama que prioriza la fiabilidad, la resistencia y el rendimiento sostenido por encima de la espectacularidad, y que ha encontrado su público entre quienes buscan máquinas capaces de responder bien tanto en juegos como en tareas exigentes del día a día.

En el CES 2026, esa filosofía no cambia, pero sí se refuerza con una renovación que abarca nuevos equipos y actualizaciones clave dentro de la familia. No hay giros radicales ni rupturas con el pasado, sino una evolución coherente que mantiene intacto el ADN de TUF. A partir de aquí, conviene detenerse en cada una de las novedades presentadas para entender cómo encajan dentro de una gama que sigue creciendo sin perder su carácter.

TUF Gaming A14

Los nuevos TUF Gaming A14 presentados por ASUS en el CES 2026 apuntan directamente a un segmento muy concreto: el del portátil gaming compacto que busca combinar portabilidad y potencia real. Ambos modelos comparten un chasis de 14 pulgadas con un peso que se mueve entre los 1,46 y 1,48 kg y un grosor máximo de apenas 1,99 cm, cifras que los sitúan entre las propuestas más manejables de su categoría. Aun así, ASUS ha acompañado este formato contenido con una base técnica ambiciosa, apoyada en nuevos sistemas de refrigeración y una batería de 73 Wh pensada para sostener jornadas largas fuera del escritorio.

El TUF Gaming A14 FA401GM es la versión más claramente orientada al gaming tradicional dentro de esta pareja. Equipa un procesador AMD Ryzen AI junto a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, configurada con un TGP máximo de 115 W mediante Dynamic Boost. Esta combinación se apoya en tecnologías de aceleración y renderizado asistidas por IA para mejorar el rendimiento y la calidad de imagen en juegos actuales. El apartado visual se completa con un panel IPS de 14 pulgadas y resolución 2.5K, frecuencia de refresco de 165 Hz, compatibilidad con G-SYNC y una cobertura del 100 % del espacio sRGB. A ello se suman hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y opciones de almacenamiento SSD PCIe 4.0 de hasta 4 TB, junto con una conectividad amplia que incluye USB4, HDMI 2.1 y lector microSD UHS-II.

El TUF Gaming A14 FA401EA adopta un planteamiento distinto, prescindiendo de gráfica dedicada en favor de un procesador AMD Ryzen AI Max con gráficos Radeon integrados. ASUS pone aquí el acento en la eficiencia y en el rendimiento sostenido, destacando una arquitectura que integra CPU y GPU en el mismo chip y una NPU capaz de acelerar tareas de inteligencia artificial de forma local. Este modelo permite configuraciones de memoria de hasta 64 GB LPDDR5X en cuatro canales y mantiene la misma pantalla 2.5K a 165 Hz, el sistema de doble ranura M.2 para almacenamiento y la misma conectividad que su hermano con GPU dedicada, reforzando su perfil como equipo versátil para juegos, creación y multitarea intensiva.

Ambos portátiles comparten elementos clave que refuerzan su identidad dentro de la familia TUF de ASUS. El sistema de refrigeración se apoya en nuevos ventiladores de 97 aspas y motores más potentes, capaces de manejar consumos elevados en un chasis compacto, mientras que el teclado incorpora microperforaciones que ayudan a mejorar la entrada de aire y a mantener las manos frescas durante sesiones prolongadas. A ello se suman características como audio con Dolby Atmos, cancelación de ruido asistida por IA, conectividad Wi-Fi 6E y carga mediante USB-C. El resultado es una propuesta que busca demostrar que el formato de 14 pulgadas puede combinar portabilidad y hardware de alto nivel dentro del segmento gaming, sin renunciar a pantallas rápidas, conectividad completa ni sistemas de refrigeración avanzados.

TUF Gaming TM500

El TUF Gaming TM500 amplía la familia TUF en el CES 2026 con una propuesta poco habitual dentro de esta gama: un sobremesa compacto que apuesta por la eficiencia sin renunciar al rendimiento. ASUS lo presenta como un equipo pensado para encajar en espacios reducidos —habitaciones, escritorios compartidos o dormitorios— pero con potencia suficiente para juegos actuales y tareas exigentes. El planteamiento es claro: trasladar parte de la filosofía del portátil TUF a un formato de escritorio, con especial atención al consumo energético, el ruido y la durabilidad, tres señas de identidad históricas de la serie.

En el apartado de hardware, el TM500 combina procesadores AMD Ryzen con opciones gráficas tanto de AMD como de NVIDIA, permitiendo configuraciones adaptadas a distintos perfiles de usuario. ASUS destaca su capacidad para manejar juegos AAA y títulos competitivos con solvencia, apoyándose en una base que puede llegar hasta los 64 GB de memoria DDR5 y almacenamiento PCIe 4.0. Esta combinación apunta a un sobremesa equilibrado, capaz de responder con agilidad tanto en sesiones de juego como en multitarea diaria, sin recurrir a componentes de escritorio de gran tamaño o consumo elevado.

Uno de los elementos diferenciales del TUF Gaming TM500 es su sistema de refrigeración personalizado. ASUS ha diseñado un disipador específico para el procesador, con un único heat pipe de cobre y una amplia superficie de disipación, acompañado por un ventilador de gran diámetro. Este enfoque permite extraer un rendimiento elevado del procesador manteniendo temperaturas y niveles de ruido contenidos, algo especialmente relevante en un chasis compacto. El resultado, según la compañía, es una experiencia cercana a la de otros sobremesas gaming, pero con mayor eficiencia energética y un funcionamiento más silencioso.

En lo estético, el TM500 no oculta su pertenencia a la gama TUF. El diseño toma referencias del imaginario mecha, con líneas angulosas, iluminación discreta y un panel lateral transparente que deja ver el interior del equipo. A ello se suma la certificación de resistencia de grado militar, un rasgo ya habitual en esta familia, que refuerza la idea de un PC pensado para durar. Con este sobremesa, ASUS no solo refuerza su catálogo TUF, sino que amplía su alcance más allá del portátil, ofreciendo una alternativa compacta y robusta para quienes buscan un equipo de escritorio gaming a la altura.

Más información