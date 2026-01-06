GIGABYTE ha aprovechado el marco del CES para presentar su nueva generación de monitores OLED para juegos. Mayor diversidad de tamaños, frecuencias de actualización más altas y la nueva tecnología HyperNits, son la base de esta importante renovación que incluye cuatro nuevos modelos que te vamos a resumir.

GIGABYTE MO34WQC36

Encabezando el listado por prestaciones tenemos este monitor con resolución nativa UWQHD de 34 pulgadas, que aprovecha la tecnología de panel Samsung V-Stripe Sup-Pixel que ya hemos visto en otros fabricantes como MSI. Ofrece una frecuencia de actualización de hasta 360 Hz y una resolución panorámica de hasta 3440×1440 píxeles. Utiliza conexiones Display Port 2.1 (UHBR 13.5G) y es compatible con VESA DisplayHDR TrueBlack 500 y ClearMR 18000.

GIGABYTE 32U24

El siguiente modelo emplea una relación de aspecto de 16:9, una frecuencia de actualización de 240 Hz y una resolución máxima de 3840 x 2160 (4K). Este monitor incluye HDMI 2.1 y la misma certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500 con clasificación ClearMR 13000. Gigabyte también ha utilizado su película ObsidianShield, que ayuda a atenuar el tono púrpura de los paneles QD-OLED existentes y aumentar la resistencia a los arañazos.

GIGABYTE MO27Q28GR

El siguiente modelo emplea un panel WOLED RealBlack Glossy de 27 pulgadas con una resolución de hasta 2560 x 1440 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 280 Hz. El monitor ofrece una reflexión ultra baja del 1,1 % y un brillo máximo de 1500 nits en modo HDR. Además, cuenta con la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500 con soporte para la tecnología de sincronización NVIDIA G-Sync y un diseño sin bordes en los 4 lados.

GIGABYTE MO27Q21 ICE

El último modelo de los presentados también es de 27 pulgadas con resolución nativa de 2560 x 1440, una frecuencia de actualización de hasta 280 Hz, HDMI 2.1, VESA DisplayHDR TrueBlack 400, ClearMR 15000 y soporte para NVIDIA G-Sync. La diferencia con el anterior es la temática en acabado de color blanco empleada en su diseño.

Todos los modelos cuentan con una base ergonómica para ajuste de altura, inclinación, giro y pivote, y amplia conectividad con las últimas versiones de Display Port y HDMI. No se han facilitado precios para la nueva generación de monitores OLED para juegos, una importante renovación que apuesta por la calidad de visualización propia de este tipo de panel, sin olvidar las prestaciones necesarias para jugar en PC.