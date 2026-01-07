La cuota de Windows 11 sigue sin remontar en 2026

La cuota de Windows 11 sigue mostrando cifras desalentadoras y es la confirmación de un sistema operativo fallido. Según los datos de StatCounter su participación de mercado cayó en diciembre y en varios dígitos.

No era previsible que la cuota de Windows 11 rompiera su tendencia de subida y volviera a caer en el arranque de 2026. Debería ser una nueva alerta para Microsoft. El sistema operativo está roto, la percepción de experiencia de uso es muy negativa y tiene graves problemas desde su base. Es urgente poner en marcha soluciones.

La cuota de Windows 11 no remonta

Windows 11 perdió 3 puntos porcentuales en diciembre, del 53,7% al 50,7%. Una barbaridad para solo un mes. Casi todo lo que pierde Windows 11 lo gana Windows 10, del 42,7% al 44,68%. Incluso sube Windows 8, aumentando cuota del 2,93% al 3,83%.

Y lo peor para Microsoft es que otra parte de usuarios está cambiando de plataforma, sea a macOS, ChromeOS u otros Linux, sin duda la mejor alternativa, especialmente para equipos que no superen los requisitos de hardware de Windows 11. El cambio de plataforma también lo refleja StatCounter cuando muestra una bajada general de Windows al 66,47%. Hay que decir que hace un lustro este dato superaba el 80%.

La conclusión es que Windows 10 sigue desafiando las expectativas. Cuatro de cada 10 usuarios de Windows lo siguen utilizando a pesar de que Microsoft finalizó el soporte oficial el pasado octubre. Teniendo en cuenta que utilizar software sin actualizaciones de seguridad es un gran riesgo por la cantidad de vulnerabilidades y ataques que reciben los sistemas de Microsoft, se recomienda encarecidamente activar el programa ESU de Windows 10.

Este programa de Actualizaciones de Seguridad Extendida es gratuito y permitirá obtener actualizaciones de seguridad (críticas e importantes) durante un año (hasta el 13 de octubre de 2026). Es una garantía, al menos en seguridad, aunque no incluya ningún otro tipo de soporte técnico de Microsoft, ni recibirá actualizaciones de calidad o de nuevas características.