MSI ha presentado en el CES 2026 dos monitores para juegos con paneles OLED y subpíxeles RGP reales que se considera el sumun actual en tecnologías de pantalla y lo están utilizando en sus modelos avanzados otros fabricantes como ASUS y también Samsung y LG en su nueva generación de televisores inteligentes.

Los nuevos monitores de MSI son el MPG 341CQR QD-OLED X36 y el MEG X, una variante del primero. Ambos emplean la tecnología más avanzada en paneles OLED, la Tandem QD-OLED de quinta generación que ofrece la mejor experiencia visual y también la mayor durabilidad del mercado. La gran novedad de estos paneles OLED RGB es el diseño de subpíxeles RGB Stripe para eliminar prácticamente las franjas de color y mejorar notablemente la claridad del texto.

El monitor tiene un tamaño de 34 pulgadas de diagonal y se entrega en formato panorámico con resolución nativa UWQHD para 3440 x 1440 píxeles. La pantalla alcanza un brillo máximo de 1300 nits y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR True Black 500, lo que garantiza un mayor rango dinámico y una experiencia visual verdaderamente inmersiva.

Otra características de los paneles OLED RGB de MSI

Luminancia Uniforme. Para solucionar los cambios bruscos de brillo que suelen presentarse en el HDR estándar, esta función permite a creadores de contenido y gamers personalizar la curva de brillo HDR. Al correlacionar niveles de brillo específicos con diferentes tamaños de pantalla, garantiza una experiencia de brillo estable y uniforme en diversas situaciones de uso.

Sensor OLED AI. Estos monitores están equipados con un circuito integrado basado en NPU, el sensor MSI OLED Care 3.0 AI Care ofrece una protección robusta y proactiva para el panel OLED. Está diseñado para detectar la presencia humana real, distinguiendo con precisión a las personas de los objetos inanimados. Cuando el sistema detecta la ausencia del usuario, inicia automáticamente la gestión de energía o Pixel Refresh para evitar el quemado y prolongar la vida útil del panel. Toda la detección se procesa localmente sin almacenar datos, lo que garantiza una privacidad absoluta.

Película DarkArmor. Esta tecnología de película especializada está diseñada para mejorar la absorción de la luz y eliminar los molestos tonos púrpura o rojizos que suelen observarse en los QD-OLED estándar bajo luz ambiental. Aumenta los niveles de negro puro hasta en un 40%, mejorando significativamente el contraste y ofreciendo un rendimiento de imagen superior. Además, aumenta la dureza de la superficie de la pantalla de 2H a 3H, mejorando la resistencia a los arañazos para soportar eficazmente el desgaste diario.

MEX X

MSI también ha anunciado el regreso del MEG X, un modelo que la marca promociona como «un auténtico monitor gaming con IA» que debutará en este CES 2026. Basado en las capacidades del MPG 341CQR QD-OLED X36, el MEG X integra funciones avanzadas de IA para mejorar la experiencia de juego, incluyendo un conjunto completo de funciones de IA Gaming y AI Robot Lite.

El MEG X promete redefinir la asistencia en el juego analizando las imágenes en pantalla en tiempo real, sin necesidad de juegos específicos. Los jugadores podrán disfrutar de la asistencia de la IA sin importar el título. Con seis funciones de asistencia inteligente (Rastreador de IA, Indicador de IA, Visión de IA+, Escena de IA, Gafas de IA y Mira de IA), el MEG X simplifica su acceso y con un solo clic activa la asistencia de la IA, ayudando a los jugadores a mejorar su rendimiento o permitiendo que los principiantes se familiaricen más rápido con el modo individual o el modo de práctica, lo que resulta en una experiencia de juego más fluida y accesible.

En cuanto al AI Robot Lite exclusivo de MSI es un asistente inteligente manos libres que actúa como una ayuda extra en los momentos críticos del juego, permitiendo activar funciones clave del monitor sin esfuerzo. También funciona como un práctico asistente para PC, abriendo rápidamente las configuraciones o menús necesarios sin complicaciones.