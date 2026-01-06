CES 2026: NVIDIA presenta RTX Remix Logic y confirma mejoras de rendimiento en IA con sus GeForce RTX

NVIDIA DLSS 4.5, y la generación múltiple de fotogramas en modo 6x, han sido las dos novedades más importantes que ha presentado NVIDIA en el CES de 2026 a nivel de IA aplicada a gaming, pero el gigante verde también ha aprovechado para hacer otros anuncios importantes que vamos a resumir en este artículo.

Empezamos con RTX Remix Logic, un avance muy importante que se implementa en la conocida plataforma RTX Remix de NVIDIA, que permite actualizar técnica y gráficamente juegos clásicos de generaciones anteriores.

Cómo funciona NVIDIA RTX Remix Logic

Con RTX Remix Logic podremos aplicar una gran variedad de ajustes gráficos, tanto volumétricos como de partículas, de materiales, de iluminación y de posprocesado, que varían en función de lo que ocurra en el juego. Por ejemplo, si abrimos una puerta la escena se transforma y se aplican cambios en las condiciones volumétricas, simulando de forma realista el tiempo y alterando los materiales de la escena.

Otra opción interesante es la aplicación de efectos visuales que permiten crear filtros que se utilizarán según lo que suceda en el juego. Por ejemplo, se puede crear un pulso de «paranoia» que tendrá un efecto visual cuando el jugador se encuentre en situación de peligro.

Sin duda una novedad muy interesante que permitirá mejorar la calidad gráfica y el realismo de los juegos modificados con RTX Remix, añadiendo respuestas realistas y naturales a lo que suceda en cada escena del juego.

NPCs más inteligentes y otras mejoras en IA

LA IA es uno de los pilares centrales del ecosistema de tecnologías gaming de NVIDIA, y su aplicación va más allá de la mejora del rendimiento y de la calidad de imagen.

NVIDIA Ace permite crear NPCs más inteligentes, compañeros de equipo controlados por el juego con un mayor nivel de inteligencia, y también la veremos implementada en un asistente inteligente para el juego Total War. Para darle una mayor profundidad este asesor potenciado por IA tendrá la imagen de un faraón, todo un guiño a la franquicia.

Este asistente tendrá un conocimiento profundo del juego, tanto a nivel de unidades como de las construcciones y de la diplomacia, y nos ayudará a mejorar nuestra estrategia y a tomar las decisiones correctas.

Siguiendo con la IA, NVIDIA ha confirmado una actualización muy importante que mejorará el rendimiento de los principales modelos de IA, y que además reducirá el consumo de memoria gráfica de diferentes modelos de IA con tarjetas gráficas GeForce RTX, gracias al uso de NVFP4.

Como podemos ver en las gráficas adjuntas, la mejora de rendimiento es notable, y la optimización que conseguimos con NVFP4 es tan grande que se reduce el consumo de memoria gráfica de FLUX.2 de 87 GB a 26 GB.

Otros anuncios importantes

1.- LTX-2 potenciado por GeForce RTX: permite generar hasta 20 segundos de vídeo en 4K, y ofrece el doble de rendimiento con NVFP8.

2.- AI Video Search in Nexa Hyperlink: búsqueda inteligente de nuestros vídeos y documentos de forma privada optimizada para las GeForce RTX.

3.- G-SYNC Pulsar: una gran revolución en paneles de 27 pulgadas con resolución 1440p y 360 Hz, capaz de crear una claridad percibida de más de 1.000 Hz con VRR (tasa de refresco variable), mejorando la nitidez incluso en los movimientos más rápidos.

4.- G-SYNC Ambient Adaptative Technology: ajusta el nivel de brillo y de color de forma automática en función de la iluminación ambiental.