Lenovo ha anunciado en el CES la Legion Go 2 con SteamOS preinstalado, una variante de su consola portátil con el sistema de Valve, que ya ha mostrado su capacidad para batir a Windows en rendimiento, autonomía y experiencia general de usuario.

El segmento de las consolas portátiles vuelve a vivir una etapa dorada después que la versatilidad de los smartphones acabó en su momento con este segmento. Pero todo río vuelve a su cauce y como decimos siempre: no hay nada mejor que una máquina dedicada para juegos y las Legion de Lenovo son -con permiso de la Ally de ASUS y la Claw de MSI- de lo mejor del mercado.

Legion Go 2 con SteamOS

Lenovo lanzó a finales del pasado año la segunda generación de su máquina de juegos. Llegó con sistema operativo Windows, pero algunos modders instalaron el SteamOS a modo de comparación. Aún sin soporte oficial encontraron que el sistema de Valve era mucho más capaz. Las comparaciones no siempre son justas y aquí hay que decir que SteamOS está totalmente especializado en juegos y el Windows 11 actual es un sistema de uso general infladísimo, con apps y servicios que no interesan a los jugadores. Simplemente, no resiste comparación.

Ahora se anuncia la Legion Go 2 con SteamOS preinstalado y con soporte oficial. Contar con SteamOS de manera nativa en esta portátil conlleva ventajas (especialmente para aquellos que ya usan Steam en PC) y disfrutar de una experiencia muy similar a la de una consola y de fácil acceso. Además, la biblioteca de Steam, con miles de juegos, siempre estará al alcance, además de otras funciones como compartir en Familia y transferir archivos a través de una red doméstica o la función Steam Remote Play, que permite jugar remotamente a un juego ya instalado en el PC a través de un navegador web.

Por lo demás, Lenovo mantiene diseño y especificaciones de la versión con Windows, comenzando por la pantalla OLED de 8,8 pulgadas de diagonal y resolución 1200p en una relación de aspecto 16:9. Cuenta con tecnología multitáctil de 10 puntos de contacto, soporte para el 97% de la gama de color DCI-P3, brillo máximo de 500 nits en SDR, soporte para el estándar DisplayHDR True Black 1000 de VESA y una frecuencia de actualización variable de hasta 144 Hz.

Como motor de hardware, usa un SoC Ryzen Z2 Extreme de AMD que pasa por ser lo mejor que se puede montar en una consola portátil moderna y que de hecho también equipa la competencia, las nuevas máquinas Ally de ASUS y la Claw de MSI. Lenovo también estrenó sistema de refrigeración, con la tecnología Legion Coldfront, un ventilador más grande para un mayor flujo de aire y rejillas de ventilación recolocadas y de mayor tamaño.

También se mantiene el diseño del modelo original, con esos mandos desmontables similares a los joy-cons de la Switch como factor diferenciador. La nueva variante cuenta con una batería de 74 Wh dividida en dos celdas y se entregará con un adaptador de CA de 65 W para carga desde un puerto USB.

La Legion Go 2 con SteamOS llegará al mercado en junio de 2026 con un precio estimado en 1,199 dólares. Y sí, aunque su precio será muy superior a las máquinas de Valve, se convertirá en «la mejor Steam Deck» del mercado.