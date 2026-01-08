HP renueva su gama OmniBook en el CES 2026

Hay algo casi ritual en cada edición del CES, y este CES 2026 no es una excepción al respecto: las grandes marcas aprovechan Las Vegas para redefinir sus líneas maestras, y este año HP ha decidido hacerlo con especial contundencia presentando en Las Vegas un conjunto de equipos y servicios preparados para el futuro del trabajo.

Entre ellos y para el mercado de consumo, la familia OmniBook se convierte en uno de los grandes ejes de su propuesta para 2026, con una renovación completa que apunta directamente al corazón del PC de consumo moderno, ese territorio difuso en el que trabajo, ocio y creación conviven sin fronteras claras. No es la primera vez que hablamos de esta gama, pero sí estamos ante uno de los giros más ambiciosos que ha dado en años.

HP no ha presentado un único modelo rompedor, sino algo más complejo y, a la vez, más interesante: una reorganización total de su catálogo OmniBook. La compañía apuesta por una segmentación clara por perfiles de uso, introduce de forma transversal la inteligencia artificial y abre la puerta a todas las grandes plataformas del momento, desde Snapdragon hasta Intel y AMD. El mensaje es nítido: el PC con IA ya no es una promesa futura, es el nuevo punto de partida.

En lo más alto de la gama se sitúa el HP OmniBook Ultra 14, el escaparate tecnológico de la familia. HP lo define como su portátil de consumo más avanzado hasta la fecha, y no le faltan argumentos: configuraciones con hasta 85 TOPS de potencia en la NPU, integración plena de experiencias Copilot+ y un diseño ultrafino que no renuncia a pantallas OLED de alta resolución. Es un equipo pensado para quienes buscan rendimiento, autonomía y capacidades de IA local en un formato realmente portátil, sin concesiones evidentes en materiales ni en acabado.

Un escalón por debajo, pero con un enfoque claramente profesional, encontramos la serie OmniBook X. Aquí HP apunta a perfiles técnicos, freelancers y usuarios avanzados que necesitan flexibilidad, potencia sostenida y un diseño cuidado para acompañar jornadas largas y cambiantes. Es la gama que equilibra forma y fondo, con configuraciones modernas y una clara orientación a productividad intensiva, sin caer en el terreno estrictamente premium del Ultra.

La serie OmniBook 7 refuerza el papel del portátil como herramienta de trabajo diaria. HP pone el acento en la experiencia en videollamadas, el audio optimizado y las funciones de Windows Studio Effects, aspectos que se han vuelto críticos en un contexto donde el trabajo híbrido ya no es una excepción. Son equipos pensados para “estar”, para dar la cara en reuniones y responder con solvencia en multitarea, sin necesidad de artificios.

Más versátil y transversal resulta la serie OmniBook 5, orientada a estudiantes, familias y profesionales en movimiento. Aquí destacan el uso de pantallas OLED, un diseño en aluminio que eleva la percepción de calidad y un rendimiento equilibrado que saca partido a la IA sin disparar el precio. Es, probablemente, la gama que aspira a convertirse en el nuevo estándar dentro del catálogo de HP.

En la base de la renovación se sitúa la serie OmniBook 3, concebida para quienes buscan simplificar su día a día sin renunciar a capacidades modernas. Amplia variedad de tamaños, múltiples plataformas de procesador y un posicionamiento más accesible definen esta familia, en la que destaca el OmniBook 3 16 por una cifra que no pasa desapercibida: hasta 45 horas de autonomía en determinadas configuraciones. Un dato que habla tanto de eficiencia como de la ambición de HP en este segmento.

Al final, lo que deja esta renovación es una sensación clara: HP ha decidido tomarse muy en serio el futuro inmediato del PC de consumo. La familia OmniBook sale del CES 2026 más cohesionada, mejor segmentada y alineada con una realidad en la que la inteligencia artificial deja de ser un añadido para convertirse en parte del ADN del producto. Y, como usuario que ha visto pasar muchas “revoluciones” del portátil, confieso que esta vez el movimiento parece tener más fondo que ruido.

