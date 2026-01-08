Los diseños con pantalla enrollable han sido uno de los más atractivos de todo lo presentado por Lenovo en el CES 2026. La firma china puede presumir de innovación (especialmente en el segmento de portátiles) y desde que lanzó la serie Yoga para ‘inventar’ el segmento de los convertibles, año a año ha ido anunciando diseños cada vez más atrevidos.

Lenovo ha llegado a la feria de Las Vegas con un despliegue de novedades impresionante, con su nueva generación de computadoras personales, periféricos, dispositivos y servicios. Especialmente numerosas han sido las novedades destinadas al segmento empresarial y comercial que han cubierto a fondo nuestros compañeros de MCPRO y que incluyen nuevos portátiles y convertibles de la serie ThinkPad y ThinkBook, y sobremesas ThinkCentre.

Lenovo también ha mostrado una versión de prueba de Qira, su nuevo agente de IA personal pensado para aportar continuidad y contexto entre dispositivos. Empezará a desplegarse en varios productos de Lenovo y Motorola en 2026, con el objetivo de facilitar el cambio entre ordenadores, tablets y smartphones a través de la interconexión de información y tareas.

Por supuesto, ha presentado novedades para el mercado de consumo, desde los nuevos móviles de Motorola hasta la consola portátil Legion Go 2 con SteamOS, que está gustando mucho en el mercado de jugones por las posibilidades del sistema operativo de Valve frente a Windows.

Lenovo Legion Pro Rollable: impresionante

Pero la gran innovación de Lenovo en el CES de este año, como ya sucedió en el anterior, ha sido este portátil que -curiosamente- no brilla por su uso en movilidad sino por sus posibilidades en el escritorio. Además, la firma china cambia el enfoque profesional de este tipo de diseños concretado en el Thinkbook Plus Gen 6 y ahora lo dirige a jugadores que buscan un sistema portátil, pero que pueda transformarse en un panel ultra ancho.

Para ello, la compañía usa el poderoso portátil para juegos Legion Pro 7i como base, pero reemplazando su pantalla fija por una POLED enrollable. La pantalla, por defecto, tiene una diagonal de 16 pulgadas y desde ahí se amplía en horizontal mediante una combinación de teclas hasta lo que Lenovo llama ‘modo táctico’ de 21,5 pulgadas. Para el que necesite más, otro toque de teclas permite desplegar la pantalla al máximo, un ‘modo arena’ de 24 pulgadas que evita tener que usar monitores adicionales conectados a portátiles.

El secreto reside en un diseño de doble motor que minimiza el ruido y la vibración, y permite desplegar o enrollar la pantalla a voluntad del usuario simplemente pulsando un par de teclas del teclado. Y lo que es más importante, Lenovo asegura que mantiene el panel OLED PureSight tenso para evitar arrugas, reflejos y marcas de pliegue que suelen ser habituales en dispositivos con pantalla flexible.

La base de hardware interna es la del Legion Pro 7i, con los nuevos procesadores Intel Core Series 3 y la gráfica dedicada más potente para portátiles, la RTX 5090 de NVIDIA.

Vemos el ThinkBook Plus Rollable como un equipo de nicho para profesionales de deportes electrónicos o los usuarios más entusiastas que apuesten por un portátil singular, que simplemente es único. Aunque Lenovo lo ha presentado como una prueba de concepto a buen seguro terminará llegando al mercado como ha sucedido con sus anteriores diseños de pantalla flexible / enrollable.