GeForce Now también está en el CES 2026

GeForce Now cumple, una semana más, con su cita habitual, pero esta vez lo hace apoyándose en un escenario de primer nivel como es el CES 2026. La plataforma de juego en la nube de NVIDIA no solo ha aprovechado la feria para reforzar su catálogo semanal, sino también para anunciar una serie de novedades técnicas que amplían de forma notable su alcance, su compatibilidad y sus posibilidades de uso, tanto para jugadores ocasionales como para usuarios más avanzados.

Uno de los anuncios más relevantes realizados en Las Vegas es la llegada de una aplicación nativa de GeForce Now para Linux, compatible a partir de Ubuntu 24.04. Este movimiento responde a una demanda histórica de la comunidad, que hasta ahora debía recurrir a navegadores o soluciones menos optimizadas para acceder al servicio. Con esta app, NVIDIA da un paso importante para integrar de forma plena su plataforma en entornos Linux, cada vez más presentes tanto en portátiles como en equipos de escritorio orientados a desarrollo y uso técnico.

A esta novedad se suma el lanzamiento de una aplicación específica para Amazon Fire TV, que refuerza la apuesta de NVIDIA por el juego en la nube desde el salón. La posibilidad de acceder directamente a GeForce Now desde un Fire TV simplifica enormemente la experiencia para quienes quieren jugar en pantalla grande sin depender de consolas o PCs dedicados, consolidando el modelo “jugar en cualquier dispositivo” que define al servicio desde sus orígenes.

Las mejoras anunciadas en el CES 2026 también incluyen avances en el terreno de los periféricos. GeForce Now será compatible próximamente con distintos joysticks y configuraciones HOTAS, algo especialmente relevante para los aficionados a los simuladores de vuelo. Juegos como Microsoft Flight Simulator 2024 o War Thunder podrán aprovechar estos controles especializados, acercando aún más la experiencia en la nube a la de un PC local con hardware dedicado. Además, NVIDIA ha confirmado la futura integración con Gaijin.net, pensada para agilizar el proceso de inicio de sesión y facilitar el acceso a nuevos títulos.

GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Permite conectar con las bibliotecas de las principales plataformas digitales —como Steam o Epic Games Store— para jugar en streaming desde dispositivos que, en muchos casos, no podrían ejecutar esos juegos localmente. Funciona en PCs, portátiles básicos, Mac, Chromebooks, televisores, e incluso desde dispositivos portátiles como Steam Deck o smartphones con Android o iOS.

Las modalidades de suscripción disponibles son:

Gratuito : Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos.

: Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos. Priority : Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080.

: Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080. Ultimate RTX 5080: El tope de gama, diseñado para quienes no se conforman con nada menos que el máximo rendimiento. Este nivel ofrece acceso a servidores que simulan un PC equipado con una GeForce RTX 5080, lo que significa gráficos en modo Ultra, tasas de refresco de hasta 120 fps, resolución 4K y sesiones de juego de hasta ocho horas.

