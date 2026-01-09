Lenovo Yoga Slim 7i, todo por la movilidad

El Lenovo Yoga Slim 7i (Ultra Aura Edition) es otro de los múltiples ordenadores que Lenovo ha traído al CES 2026 y destaca por su chasis ultradelgado y ultraligero que rebaja su peso por debajo de la barrera del kilogramo.

El nuevo ultraportátil monta una pantalla multitáctil OLED de 14 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 2880 x 1800 píxeles, una frecuencia de actualización variable de 120 Hz, compatibilidad con Dolby Vision y una reproducción de color completa para las gamas de color sRGB, DCI-P3 y AdobeRGB.

Otro dato destacado que confirma la apuesta por la movilidad y el uso en cualquier parte de este Lenovo Yoga Slim 7i es su brillo máximo de 1.100 nits, lo que asegura un nivel sobrado para combatir eficazmente el deslumbramiento al usarlo en exteriores con mucha luz.

En su interior encontrarás un procesador Core Ultra X9 (uno de los modelos de gama alta de los Intel Core Series 3 presentados en Las Vegas), con gráficos integrados Intel Xe (también de nueva generación), junto a 32 Gbytes de memoria LPDDR5x-9600 MT/s y una SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 2 Tbytes de capacidad.

En cuanto a conectividad, además de soportar Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, dispone de tres puertos Thunderbolt 4 y una batería de 75 Wh que promete bastantes horas de uso si atendemos a los niveles de consumo establecidos por Intel y la eficiencia energética de la CPU.

El atractivo estético del Yoga es innegable, con las esquinas suaves y redondeadas de su chasis de magnesio y una barra de comunicaciones elevada sobre la pantalla con una cámara web de 5 MP y un sensor de infrarrojos para tareas de autenticación y seguridad con Windows Hello. Su teclado tipo chiclet tiene un recorrido de tecla profundo de 1,5 mm, junto a un panel táctil háptico Force Pad.

El Lenovo Yoga Slim 7i, un ultraligero que podemos considerar como variante para consumo del profesional ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition, preinstala Windows 11 y se encuadra en la plataforma Copilot+ PC de Microsoft. Alternativa a modelos como el Zenbook A14 de ASUS, estará disponible en el segundo trimestre de 2026 con un precio de 1.499 dólares.