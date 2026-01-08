Qualcomm presenta el Snapdragon X2 Plus en el CES 2026

Qualcomm ha aprovechado el CES 2026 para presentar el Snapdragon X2 Plus, un nuevo integrante de su familia de procesadores para PC que amplía la base de los Copilot+ PC con una propuesta claramente orientada a eficiencia, rendimiento sostenido y capacidades avanzadas de inteligencia artificial. No se trata de una simple actualización incremental, sino de un SoC diseñado para ocupar un punto intermedio muy estratégico dentro del ecosistema Windows sobre ARM, acercando prestaciones de gama alta a un espectro más amplio de equipos.

El Snapdragon X2 Plus se fabrica en un proceso de 3 nanómetros y está basado en la tercera generación de núcleos Qualcomm Oryon, una arquitectura propia que ya ha demostrado ser clave en el salto de Qualcomm al mercado de los portátiles. Esta plataforma se comercializará en dos variantes principales: una versión de 10 núcleos, con una configuración híbrida de núcleos Prime y Performance, y otra de 6 núcleos centrada exclusivamente en núcleos Prime, ambas con un enfoque claro en el rendimiento por vatio.

En el modelo de 10 núcleos, el Snapdragon X2 Plus combina 6 núcleos Prime y 4 núcleos Performance, alcanzando frecuencias de hasta 4,04 GHz en carga mononúcleo y manteniendo hasta 4,0 GHz en los Prime y 3,4 GHz en los Performance bajo carga multinúcleo. Esta versión cuenta además con 34 MB de caché total, una cifra notable para un SoC de orientación ultraportátil. La variante de 6 núcleos prescinde de los núcleos Performance, mantiene la misma frecuencia máxima y reduce la caché a 22 MB, priorizando eficiencia y simplicidad.

El apartado gráfico corre a cargo de una GPU Qualcomm Adreno X2-45, integrada en el propio chip y con dos configuraciones de frecuencia según el modelo: hasta 1,7 GHz en la versión de 10 núcleos y 0,9 GHz en la de 6. Esta GPU es plenamente compatible con DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 y OpenCL 3.0, lo que garantiza soporte para tecnologías gráficas modernas y una integración sólida con el ecosistema de juegos y aplicaciones aceleradas por GPU en Windows.

Uno de los pilares del Snapdragon X2 Plus es su subsistema de inteligencia artificial. El chip integra una NPU Qualcomm Hexagon capaz de ofrecer 80 TOPS de rendimiento, acompañada además por dos micro-NPU integradas en el Sensing Hub. Esta combinación permite ejecutar tareas de IA de forma local, continua y eficiente, desde funciones avanzadas de Copilot hasta flujos de trabajo con modelos generativos, sin recurrir constantemente a la nube ni penalizar la autonomía.

En memoria, Qualcomm da un salto importante. El Snapdragon X2 Plus soporta hasta 128 GB de memoria LPDDR5X, funcionando a 9.523 MT/s sobre un bus de 128 bits, lo que se traduce en un ancho de banda de hasta 152 GB/s. Estas cifras sitúan a la plataforma en un nivel muy competitivo frente a soluciones x86 de bajo consumo, especialmente en escenarios de multitarea intensiva, creación de contenido y cargas de trabajo con IA.

La conectividad y expansión también juegan un papel clave. El SoC ofrece soporte para PCIe 5.0 y PCIe 4.0, almacenamiento NVMe de última generación, USB4 a 40 Gbps y salidas de vídeo DisplayPort 2.1, con capacidad para manejar hasta tres pantallas 4K a 144 Hz o una pantalla 5K a 60 Hz. En el apartado multimedia, el motor de vídeo permite codificación y decodificación 8K, incluyendo soporte para AV1, algo especialmente relevante para creadores y profesionales del vídeo.

En el terreno inalámbrico, el Snapdragon X2 Plus puede combinarse con el Snapdragon X75 para conectividad 5G con velocidades de descarga de hasta 10 Gbps, así como con el sistema FastConnect 7800, que habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y compatibilidad con Snapdragon Sound. Todo ello se integra con un enfoque claro en la seguridad, gracias al subsistema Qualcomm SPU, compatibilidad con Microsoft Pluton y funciones avanzadas de gestión y protección a nivel de hardware.

Con el Snapdragon X2 Plus, Qualcomm consolida su apuesta por un ecosistema Windows sobre ARM cada vez más maduro, donde la eficiencia energética, la IA local y la conectividad avanzada dejan de ser diferenciales para convertirse en elementos centrales. Los primeros equipos con este procesador llegarán en la primera mitad de 2026, y todo apunta a que será una de las plataformas clave para entender la siguiente etapa del PC.

