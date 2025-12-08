La IA amenaza con colapsar la electrónica de consumo

El mercado de la electrónica de consumo tiene un problema de grandes dimensiones. Las colosales infraestructuras de centros de datos necesarias para alimentar los insaciables modelos de IA y la batalla desaforada por el control mundial de estas tecnologías amenazan con colapsar el segmento cliente, tanto el consumo como el profesional. La semana pasada se han sucedido distintas noticias en torno a las memorias informáticas que adelantan un futuro preocupante por la falta de suministro y altos precios.

Poniendo la cuestión en contexto decir lo que ya conoces. La industria tecnológica se ha embarcado en un viaje sin retorno donde el mundo será dominado por la inteligencia artificial. Fuera de las grandes corporaciones especializadas en IA y de los departamentos de marketing que tienen detrás, nadie ve que las ventajas prometidas sean tantas, pero la bola de nieve sigue alimentándose. Algunos analistas dicen que estamos en una burbuja que explotará tarde o temprano a modo de ‘punto.com 2.0’, pero de momento las valoraciones en bolsa siguen subiendo y hacia ellas se dirigen todas las estrategias. Contentar a los inversores, para que metan más huevos en el cesto, parece ser el gran objetivo.

Nadie quiere quedarse fuera del fenómeno, dar marcha atrás o al menos frenar un poco y controlar una situación que puede irse de las manos. Los modelos de IA no pueden parar de aprender y su uso consume recursos como nunca en cualquier industria. Las infraestructuras necesarias son colosales y solo el proyecto «Stargate» dirigido por OpenAI tiene previsto invertir 500.000 millones de dólares.

En hardware, las aceleradoras GPUs son el componente principal de estas infraestructuras como bien sabe NVIDIA, la compañía que más está rentabilizando la era de la IA. Pero hay otros componentes igual de importantes como las memorias. Aunque en los centros de datos se usan formatos distintos a los empleadas en el mercado de consumo, los grandes fabricantes están trasladando su fabricación por su mayor rentabilidad.

Solo un dato: Samsung y SK hynix han comprometido el suministro de 900.000 obleas de DRAM mensuales al proyecto ‘Stargate’. Este acuerdo por sí solo reduce la oferta mundial de DRAM un 40%. Un escenario terrible que ha multiplicado el precio de las memorias, un componente clave para cualquier producto de electrónica de consumo y muy especialmente el de los PCs.

Crucial sale del mercado de consumo

Micron Technology, una de las tres grandes compañías en fabricación de memorias, comprometió toda su producción de 2026 al formato de memoria de alto ancho de banda (HBM), la DRAM especializada que se utiliza en los aceleradores de IA. Como consecuencia, anunció la retirada de su marca Crucial del mercado de consumo después de casi 30 años de venta de módulos de RAM y almacenamiento flash.

Los directivos de Micron no se han escondido a la hora de explicarlo: simplemente ponen el foco en un mercado más rentable donde las grandes de la IA pagan lo que les pidan en contratos astronómicos en volumen de unidades y precios. Teniendo en cuenta que los productos de Crucial se sitúan entre los más vendidos del mercado minorista y que no está claro que el resto de fabricantes de memorias (también priorizando a los proveedores de centros de datos para maximizar sus beneficios) puedan compensar su salida del mercado, la subida de precio para computación personal está cantada y se unirá a la que había sucedido los últimos meses. Los precios de los módulos RAM, disparatados, solo son la punta del iceberg.

Samsung no vende memorias ni a Samsung

Una muestra curiosa del disparatado precio de la memoria y sus consecuencias la encontramos en Samsung, en el top-3 en memorias y líder en ventas de SSD. El gigante surcoreano fabrica de todo, desde refrigeradores hasta petroleros gigantes. Fabricar todo eso requiere una organización compuesta por docenas de empresas afiliadas y subsidiarias, que no necesariamente trabajan tan estrechamente ni en armonía como se podría suponer.

Las filiales de Samsung, cuando necesitan componentes, recurren (obviamente) en primer lugar a la rama de fabricación Samsung Semiconductor. Pero ni siquiera dentro de la misma corporación tienen actualmente el suministro garantizado. Según un informe del medio económico coreano SE Daily publicado por SamMobile, la división de fabricación de Samsung rechazó recientemente un pedido de chips DRAM para smartphones de la división Mobile Experience de Samsung Electronics.

La división de móviles de Samsung tenía un contrato preferente y anual que ahora se convertirá en trimestral y con precios más altos si quiere tener suministro en su propia matriz. El resultado de ello será un aumento de precios de los teléfonos Samsung y otros dispositivos móviles.

Dell, Lenovo y HP suben precios: hasta un 20%

Los grandes fabricantes de PCs van a subir precios rápidamente y con fuerza. Fuentes del sector citadas por TrendForce, aseguran que Dell subirá los precios de sus servidores y computadoras personales a mediados de este mismo mes, mientras que Lenovo lo hará a partir del 1 de enero de 2026. HP va a revisar precios y también subirán antes del segundo semestre de 2026.

El director de operaciones de Dell, Jeff Clarke, ya advirtió que «nunca había visto que los costes de los chips de memoria aumentaran tan rápido», señalando que los gastos están aumentando en todas las líneas de productos y ello se va a trasladar a los clientes. Componentes clave de DRAM, incluida la DDR5, han aumentado de manera general un 70% interanual, con algunos componentes alcanzando una subida del 170%.

Los fabricantes de PCs son pesimistas indicando que el aumento de los precios de la memoria ha incrementado significativamente los costos de la lista de materiales (BOM) en electrónica de consumo, con incrementos del 23% en configuraciones de PC con 32 GB de RAM y SSD de 1 TB. Como resultado, TrendForce ha revisado a la baja su pronóstico de envíos de portátiles para 2026, de un crecimiento interanual inicial del 1,7 % a una disminución del 2,4 %. Nada menos que cuatro puntos a la baja.

AMD sube precios de CPUs y GPUs y NVIDIA limita la VRAM

Las memorias informáticas se usan en cualquier producto electrónico. Incluso aunque no sean productos tan explícitos como un módulo de memoria RAM, procesadores y gráficas también las usan. Uno de los grandes, AMD, ya habría notificado a sus socios de la cadena de suministro que iba a aumentar los precios, especialmente de sus gráficas dedicadas que cuentan con memorias propias.

Se cita que cualquier GPU con 8 GB de VRAM (GPUs de gama media y de entrada) costarán 20 dólares más, mientras que los modelos con 16 GB de VRAM obligarán a los ensambladores de PC a pagar 40 dólares adicionales que se temen trasladen al precio final del producto. Y ello para arrancar el año porque para el segundo semestre se esperan subidas adicionales.

De NVIDIA tampoco llegan buenas noticias. Información no verificada surgida en la red Weibo, asegura que NVIDIA había dejado de suministrar a sus socios la VRAM necesaria para las tarjetas gráficas de consumo. Ello significaría que cada empresa tendría que negociar la compra de esa memoria. Muchos peces gordos compitiendo entre sí por las sobras de los principales fabricantes de semiconductores conducirán al aumento de precios.

Sandisk aumenta precio de las NAND flash un 50%

Recientemente, Sandisk aumentó los precios de sus contratos de memoria flash NAND en un 50% para alinearse con la dinámica de la oferta y la demanda. Este anuncio provocó que terceros fabricantes pausaran las entregas mientras reevaluaban los precios y los compromisos con los clientes. Este tipo de memorias son las usadas como base de las unidades de estado sólido, absolutamente imprescindibles para cubrir el almacenamiento interno de PCs y otros dispositivos. Si has visto poca oferta de SSD en el Black Friday ya sabes el motivo.

Uno de los fabricantes que reciben memorias de terceros, Transcend, ha emitido un aviso interno donde indica que recientemente recibió una notificación de sus proveedores de memoria flash NAND, Samsung y Sandisk, sobre el aplazamiento de envíos. Según la notificación, Transcend no ha recibido ningún envío de memoria flash NAND desde octubre, lo que ha afectado significativamente a la disponibilidad de sus productos. Es otro ejemplo de cómo está el mercado.

Raspberry Pi sube de precio

Raspberry Pi es líder absoluto en el segmento de computadoras de placa única o SBC y se ha venido significando por mantener precios reducidos como corresponde a una fundación sin ánimo de lucro. Pero la situación del mercado, con la IA acaparando la producción de memorias informáticas, ha provocado el mayor aumento de precios de su historia.

Eben Upton, director ejecutivo de Raspberry Pi Trading, explica que los ajustes de precios se producen tras un aumento inusual en los costes de la memoria LPDDR4 que usan sus placas. El ejecutivo señala lo conocido: la oferta se ha reducido en toda la industria, ya que los desarrolladores de infraestructura de IA siguen adquiriendo grandes volúmenes de memorias. Como decíamos, aunque los formatos usados (HBM y RDIMM principalmente) son distintos a los usados en el mercado cliente, los grandes fabricantes las están priorizando ante su mayor rentabilidad.

Microsoft 365 sube de precio

No, no tiene que ver con la subida de precio de las memorias, pero lo traemos a colación como otro ejemplo de la influencia de la era de la IA. Microsoft tiene en marcha importantes inversiones en IA que quiere monetizar añadiendo funciones (para muchos sin ventajas claras) e incluso en el caso del Windows con agentes de IA haya recibido críticas por doquier.

Los clientes de Microsoft 365 recibieron un regalo de Navidad adelantado: subidas de precios. Toda esa bondad de la IA no se amortizará sola, dicen desde The Register. Los aumentos, que afectarán a los clientes comerciales, de primera línea y gubernamentales de la compañía, entrarán en vigor el 1 de julio de 2026 y varían desde un pequeño aumento hasta un incremento drástico. Según Microsoft, estos aumentos (o «actualizaciones» en su propio lenguaje) se deben a la ampliación de las capacidades de seguridad, gestión e inteligencia artificial.

¿Qué puede hacer el consumidor ante todo esto?

Sabemos que estás hasta el gorro de tanta IA y que sin comerlo ni beberlo tengas que pagar más por unas funciones que nos has pedido o no utilizas y que en todo caso -por decirlo suavemente- no valen lo que cuestan ni de lejos. Cuestan al planeta a modo de un consumo de energía demencial, cuestan a empresas y organizaciones que está por ver si recuperan retorno de las multimillonarias inversiones y cuestan a los bolsillos de los usuarios, como suele suceder.

La actuación del consumidor ante esta ‘chipflaction’ es conocida. Si no te hace falta imperiosamente un componente, un móvil o un PC, quédate quieto hasta ver si la oferta de memorias se recupera y la especulación disminuye. Por el contrario, si tienes que adquirir productos electrónicos, cuanto antes mejor, porque muchos fabricantes fijarán los nuevos precios a partir del 1 de enero de 2026.