GEEKOM en CES 2026, un vistazo a sus novedades

Este año ha sido muy importante para GEEKOM, no solo por los lanzamientos que ha hecho la compañía, entre los que destaca sin duda el GEEKOM A9 Max AI, sino también porque la marca ha vuelto a tener su propio estand en el CES de Las Vegas.

Durante su participación en el CES de 2026 la compañía china presentó sus novedades más importantes para este año. Entre esas novedades lo más relevante es la entrada de GEEKOM en el mercado de los ordenadores portátiles, un movimiento que la compañía china ha centralizado a través de dos equipos: el GeekBook X14 Pro y el GeekBook X16 Pro.

Ambos equipos están fabricados en aluminio y magnesio, tienen un diseño ultradelgado que nos recuerda mucho al formato del MacBook Pro. El modelo de 14 pulgadas tiene pantalla OLED y el de 16 pulgadas tiene una pantalla IPS. Las pantallas OLED ofrecen una alta calidad de imagen, destacan por una excelente reproducción del color y por crear ángulos de visión de 178 grados.

En las imágenes adjuntas podéis ver las especificaciones completas de los GeekBook X14 Pro y el GeekBook X16 Pro. El GeekBook X14 Pro tendrá un precio de 999 dólares, que al cambio podían convertirse en 999 euros. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta lo que ofrece tanto a nivel de especificaciones como de calidad de construcción.

Por su parte, el GeekBook X16 Pro tendrá un precio de 1.099 dólares, que al cambio, y con impuestos incluidos, deberían convertirse en 1.099 euros. Esos precios aplican a las versiones con Intel Core Ultra 5 125H. También se podrán configurar con un Intel Core Ultra 9 185H, que tiene una CPU con más núcleos y una GPU más potente.

El GeekBook M14 es otro de los nuevos portátiles que ha presentado la marca, y a diferencia de los dos anteriores, que utilizan procesadores Intel Core Ultra serie 100, monta APUs Ryzen de AMD y está configurado con hasta 32 GB de LPDDR5X. Este modelo se complementa con el GeekBook M16, que tiene una pantalla más grande.

Novedades de GEEKOM en mini PCs para 2026

El IT13 2026 se perfila como una de las novedades estrella de la marca china para este año que acabamos de empezar. Este modelo monta un SoC Intel Panther Lake Ultra 7-366H, la generación más avanzada de Intel, que como sabemos cuenta con una CPU fabricada en el nodo Intel 18A.

Su CPU tiene 4 núcleos de alto rendimiento (Cougar Cove), 8 núcleos de alta eficiencia (Darkmont) y 4 núcleos de consumo ultrabajo (Darkmont). En total, cuenta con 16 núcleos y puede trabajar con 16 hilos. Este procesador se acompaña de una GPU integrada Intel Arc Xe3 compatible con Intel XeSS 3.

El IT15 2026 es una versión superior del anterior, que se dirigirá a usuarios más exigentes, y que estará configurado con un Intel Core Ultra 9 386H. No tenemos detalles sobre la fecha exacta de lanzamiento ni sobre el precio de venta de estos dos nuevos equipos, así que tendremos que esperar.

GEEKOM también presentó el IT13 Max, un mini PC configurable con SoCs Intel Core Ultra 5-125H, Core Ultra 7-155H y Core Ultra i9-185H, que se dirige a usuarios que no necesiten lo último del mercado, pero que aspiren a un buen rendimiento con una inversión más comedida.

Si lo que buscas es un mini PC de nueva generación basado en AMD no te preocupes, porque GEEKOM no se ha olvidado de ti. La compañía ha presentado el A9 Max 2026, que utiliza el Ryzen AI 9 HX465, tiene una CPU de 10 núcleos, una NPU con una potencia de 55 TOPs y una GPU Radeon 880M.

Para los que necesitan un mini PC con un rendimiento extremo, propio de un PC para gaming con hardware dedicado, GEEKOM ofrece el A9 Mega, que está configurado con una APU Ryzen AI Max+ 395. Cuenta con una CPU de 16 núcleos y 32 hilos basados en la arquitectura Zen 5, tiene una NPU XDNA 2 con una potencia de 50 TOPs y cuenta con una GPU integrada Radeon 8060S, que es capaz de superar a la GeForce RTX 4060 Laptop.