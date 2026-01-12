Estos componentes de PC también podrían subir de precio

Una empresa china llamada Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology ha emitido un aviso donde indica que, debido al amento de los costes de producción, derivado del encarecimiento de materiales como la plata, el cobre y el estaño, se verá obligada a subir el precio de dos de sus productos: fuentes de alimentación y disipadores para CPU.

La subida de precio estimada es de entre un 6% y un 10% para las fuentes de alimentación, y de entre un 6% y un 8% para los disipadores CPU. Esos porcentajes se aplicarían a los nuevos pedidos de fuentes de alimentación y disipadores por parte de mayoristas, lo que significa que el aumento de precios en el mercado minorista podría ser todavía mayor.

El coste de las materias primas utilizadas en la fabricación de componentes siempre es un factor determinante en el precio final de estos, así que esta información tiene sentido. No obstante, es importante tener en cuenta que estamos hablando de una única empresa, y que además esta fue fundada recientemente, así que no está claro el alcance real que podría tener esta subida de precios.

Teniendo todo esto en mente, la información que acabamos de ver deja abierta la posibilidad de que se produzca una subida de precios general que afecte a disipadores CPU y fuentes de alimentación, pero no es una confirmación directa de que esto vaya a ocurrir a gran escala ni a corto ni a largo plazo, y por tanto debemos interpretarla correctamente.

Ya sabemos que las previsiones para 2026 no son buenas. El precio de la RAM ha subido muchísimo y en muy poco tiempo, el precio de la VRAM también va a subir considerablemente, y el coste de producción de la memoria NAND Flash también se ha incrementado durante los últimos meses, así que lo último que necesitamos es que suban de precio otros componentes.

Iremos viendo cómo evoluciona la situación, pero está claro que 2026 va a ser un año complicado para comprar nuevo hardware, y para montar un nuevo PC. Por esa razón, y para ayudaros a afrontar el año de la mejor manera posible, tenemos previsto renovar nuestras guías de hardware y publicar nuevos artículos que os serán de gran ayuda.