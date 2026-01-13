The Witcher 3 ahora tiene multijugador

Han pasado más de diez años desde que The Witcher 3: Wild Hunt irrumpiera en el mundo del videojuego para redefinir el género RPG con una historia madura, un universo detallado y un protagonista tan atormentado como carismático. Durante este tiempo, el título de CD Projekt Red no ha dejado de crecer gracias a la implicación de una comunidad que, lejos de dejarlo marchitar, ha encontrado nuevas formas de expandir su mundo. Y ahora, en un giro inesperado, esa misma comunidad ha conseguido algo que parecía impensable: dotar al juego de un modo multijugador funcional.

El mod, titulado simplemente The Witcher Online, es obra del creador conocido como rejuvenate, y permite a varios jugadores recorrer juntos los paisajes de Velen, Novigrado o Skellige, conectándose a servidores dedicados mientras utilizan otros mods compatibles como Custom Player Characters o Chill Out, centrado en la experiencia rolera. Aunque no se trata de una transformación total al estilo MMO, sí ofrece una ventana a una experiencia compartida en un universo que siempre se ha sentido vasto y solitario.

A nivel técnico, el mod no se queda corto. Incluye sincronización completa de equipo —armaduras, espadas, ballestas, cicatrices o peinados—, animaciones de combate y movimiento adaptadas al esqueleto de Geralt, e incluso un sistema de gestos visibles mediante comandos. También incorpora visualización de estados y otras herramientas que apuntan a enriquecer el rol colaborativo, abriendo la puerta a todo tipo de partidas entre amigos o extraños en el mismo mundo embrujado.

Por supuesto, no todo es perfecto. Los desarrolladores del mod ya han advertido que hay limitaciones importantes, especialmente en combates contra jefes, donde la sincronización y el comportamiento de los enemigos pueden romper la experiencia. Pero la sola existencia de esta posibilidad —entrar en The Witcher 3 con otra persona y recorrer sus caminos y tabernas codo con codo— ha sido suficiente para encender el entusiasmo de muchos jugadores veteranos.

El impacto simbólico no es menor. En una de las respuestas más celebradas a esta novedad, se ha podido leer: “Es como si Kaer Morhen nunca hubiera sido atacada ni destruida.” Quienes conocen bien el trasfondo del juego entenderán el peso de esa frase. La caída de la fortaleza de los brujos marcó el inicio de la decadencia de la Escuela del Lobo, y con ello la de toda una forma de vida. En ese contexto, un mundo donde los brujos todavía caminan juntos no es solo una curiosidad técnica: es una fantasía reparadora.

El lanzamiento del mod también coincide con una etapa de renovado interés por la saga. Hace ya tiempo sabemos que CD Projekt Red trabaja en The Witcher IV, mientras los rumores sobre una nueva expansión para The Witcher 3 ganan fuerza. Que sea la comunidad quien mantenga viva su llama hasta entonces es una muestra de la huella profunda que ha dejado.

Ver a The Witcher 3 recibir soporte multijugador no a través de una actualización oficial, sino como resultado de la pasión de sus jugadores, recuerda por qué este título sigue siendo relevante una década después. Es el mismo mundo, pero ahora con nuevas voces, nuevas historias, y la posibilidad de compartirlas. Y si Kaer Morhen no puede volver a erguirse entre las montañas de Kaedwen, al menos podemos imaginar cómo habría sido si no hubiera caído. O aún mejor: podemos jugarlo.

