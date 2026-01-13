La demo de Resident Evil Requiem podría llegar esta semana

Capcom ha confirmado que el 15 de enero celebrará un evento especial dedicado sobre todo a Resident Evil Requiem, donde mostrarán nuevas escenas con juego real y darán más información, y este podría servir también de escenario de gala para la presentación de la demo del juego, que llegaría a PC y consolas de forma inmediata, o como mucho dentro de unos días tras dicho anuncio.

El lanzamiento de la demo de Resident Evil Requiem en los próximos días tiene mucho sentido, porque daría tiempo más que suficiente a los fans de la franquicia a probar el juego antes de su lanzamiento, que está previsto para el 27 de febrero. Sin embargo, esto no está confirmado oficialmente, así que tendremos que esperar a ver qué hace Capcom este jueves.

La demo de PRAGMATA se lanzó el pasado mes de diciembre, y la llegada del juego está prevista para el 24 de abril, un dato importante porque confirma que a Capcom no le preocupa lanzar demos de sus juegos mucho antes del lanzamiento de estos, y que por tanto sería totalmente normal ver la demo de Resident Evil Requiem esta misma semana.

Gracias a las filtraciones que se han ido produciendo, y a la información que ha ido dando Capcom, sabemos muchas cosas sobre Resident Evil Requiem. No hace mucho se confirmó que Leon S. Kennedy estará presente como personaje jugable, y esperamos que Capcom profundice en detalles de la historia del juego durante este nuevo evento.

Se rumorea que Capcom podría aprovechar este evento para presentar también posibles adaptaciones de otras entregas de la franquicia Resident Evil a Nintendo Switch 2, como Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village.

No esperamos que la compañía hable todavía de los próximos remakes que tiene previsto lanzar dentro de esta franquicia, aunque se rumorea que los dos próximos juegos en llegar serían Resident Evil Code Veronica Remake y Resident Evil 0 Remake. Ambos serían exclusivos de la generación actual de consolas y de PC, al menos en teoría.

Resident Evil Requiem utiliza el RE Engine, pero en su versión adaptada a la generación actual de consolas, así que será más exigente a nivel de hardware, pero tampoco nos hará falta un PC de gama alta para poder jugarlo en condiciones. Para cumplir con los requisitos recomendados necesitaremos:

Windows 11 como sistema operativo.

Un procesador Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal (2 x 8 GB).

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER con 8 GB o AMD Radeon RX 6600 con 8 GB.

Unidad de almacenamiento SSD.

DirectX 12.

Todavía no se ha especificado la cantidad de almacenamiento que ocupará este juego, pero podemos esperar que ronde entre los 60 GB y los 100 GB.