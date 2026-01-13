Apple y Google han anunciado una «colaboración plurianual» en inteligencia artificial, por la que la próxima generación del Apple Foundation Models (que permite acceder y ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) directamente en los dispositivos de Apple) se basarán en los modelos de IA Gemini y en la tecnología en la nube de Google. Estos modelos impulsarán las futuras funciones del ecosistema Apple Intelligence, incluyendo un nuevo asistente Siri que llegará este año.

Sí; Apple Siri será un Google Gemini personalizado como habíamos adelantado hace meses. El anuncio de la colaboración entre las dos grandes tecnológicas podría parecer imposible hace unos años por su gran rivalidad en el mercado de la movilidad, pero necesidad obliga. Apple se había retrasado en la implementación de funciones de inteligencia artificial y debe ponerse al día. Por otro lado, ambas compañías mantienen desde hace años acuerdos tan importantes como el que posiciona a Google Search como buscador por defecto en la plataforma de Apple.

Lo que nos ocupa es otro bombazo y ya es oficial: «Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para Apple Foundation Models y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios de Apple. Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y en el Private Cloud Compute, manteniendo al mismo tiempo los estándares de privacidad líderes de la compañía en la industria».

Apple Siri será un Google Gemini personalizado

Apple ha venido aumentado inversiones en servicios de inteligencia artificial usando tanto recursos propios como de terceros. El propio CEO, Tim Cook, ya confirmó que habían reasignando a un número considerable de empleados para trabajar en las funciones de Apple Intelligence y también que estaban abiertos a comprar otras empresas que acelerasen el proceso: «Estamos abiertos a fusiones y adquisiciones que aceleren nuestra hoja de ruta».

Otra buena manera de ponerse al día es colaborar con empresas más avanzadas. Licenciar soluciones de terceros que ya están funcionando en el mercado y usarlas en sus propias aplicaciones es la manera más rápida de ponerse al día. O, directamente, como es el caso: Apple pagará a Google una cantidad no determinada para que desarrolle un modelo personalizado basado en Gemini que le permita lanzar el nuevo Siri en el menor tiempo posible.

Colaboración sí, pero cada uno en lo suyo… El asistente personal de IA se ejecutará en los servidores de la nube privada de Apple y funcionará sobre las propias aplicaciones de Apple. Es decir; la idea es utilizar las capacidades de Gemini en el backend, apoyándose en los modelos locales de Apple. Por ello, no veremos en iOS las mismas funciones de IA que en dispositivos Android y, aunque exista algún tipo de apoyo en los servicios Cloud de Google, Siri se ejecutará en la nube privada de Apple.

Qué supone el acuerdo entre Apple y Google

Veremos qué sale de un Siri basado en Gemini, pero hay que recordar que la última versión de la IA de Google (Gemini 3) es seguramente lo más avanzado del sector de la IA y de que Apple es un gran especialista en adoptar tecnologías que, aún lanzadas más tarde que la de sus competidores terminan convirtiéndose en referencia del sector por su capacidad de usabilidad y accesibilidad a nivel de usuario, una carencia hasta ahora persistente en los modelos de IA.

El acuerdo es un bombazo y parece un win-win. Por un lado, Apple se pondrá al día en servicios y apps de inteligencia artificial de la manera más rápida y segura, con tecnología probada que ya funciona en una plataforma móvil como Android. Para Google, supone todo un espaldarazo frente a la batalla que mantiene con rivales en IA, OpenAI principalmente.

El lanzamiento del nuevo Siri se espera para esta primavera o como muy tarde en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de junio de 2026. Ahí, Apple anunciará un despliegue total para IA, incorporando actualizaciones y mejoras a su ecosistema Apple Intelligence.