GIGABYTE presenta la AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY

La evolución del hardware gráfico es, en ocasiones, cuestión de fuerza bruta: más núcleos, más memoria, más consumo. Pero otras veces, el cambio se cuece en el detalle, en la ingeniería invisible que consigue que lo imposible quepa en un espacio más pequeño, más frío, más silencioso. En el CES 2026, ese tipo de avance ha tomado forma en la AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY, la nueva tarjeta gráfica presentada por GIGABYTE bajo su marca AORUS, que apuesta por una innovación más elegante y eficiente.

La AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY ha debutado como una de las protagonistas del evento de Las Vegas. Con un diseño que prioriza tanto el rendimiento como la compatibilidad, se trata de una propuesta que destaca por su nuevo sistema de refrigeración, un formato sorprendentemente compacto para su gama, y un acabado que combina estética y funcionalidad. Es, según GIGABYTE, la tarjeta más avanzada jamás producida por la compañía.

El corazón de este nuevo modelo está en su tecnología de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST, un rediseño completo que introduce elementos inéditos hasta ahora en el catálogo de AORUS. Incorpora una estructura interna de doble cámara con un PCB independiente, lo que permite una mejor circulación del flujo de aire y evita interferencias térmicas entre componentes. El ventilador central, denominado Overdrive, alcanza un mayor caudal que en generaciones anteriores, mientras que las cámaras izquierda y derecha cuentan con ventiladores de doble flujo, capaces de crear una presión de aire optimizada para expulsar el calor de forma más eficiente.

Este enfoque técnico se traslada también al exterior. La estructura circular del disipador, que recuerda a diseños industriales de alta precisión, se acompaña de una placa metálica fundida en una sola pieza, lo que mejora la disipación térmica general. A nivel visual, la GPU incorpora un sistema de iluminación RGB Halo en los tres ventiladores, reforzando la identidad de AORUS sin caer en los excesos estéticos habituales. En este modelo, forma y función han sido cuidadosamente equilibradas.

Uno de los aspectos más sorprendentes es su formato físico contenido. Con una longitud de 33 centímetros y una altura de 14,5 cm, esta RTX 5090 INFINITY consigue mantenerse dentro de unas dimensiones compatibles con un gran número de chasis, incluso aquellos diseñados para configuraciones menos extremas. En un mercado donde muchas tarjetas de gama alta rozan o superan los límites del espacio disponible, esta decisión puede marcar una diferencia clave para usuarios exigentes que no quieren rediseñar su equipo desde cero.

La tarjeta se ha mostrado al público en el stand de GIGABYTE en el CES 2026, posicionándose como un escaparate de la dirección que tomará el hardware gráfico en los próximos meses. No solo representa una respuesta al desafío térmico de las nuevas generaciones, sino que también refuerza la apuesta de la marca por una experiencia de usuario que no sacrifique diseño, silencio ni versatilidad. En un entorno cada vez más competitivo, GIGABYTE ha querido señalar que aún hay margen para la innovación significativa.

Quizá sea pronto para valorar su rendimiento real en pruebas independientes, pero el mensaje está claro: en un mundo de hardware dominado por cifras descomunales, el futuro también se escribe con inteligencia térmica y diseño contenido. La RTX 5090 INFINITY no quiere ser solo una pieza de potencia bruta: aspira a marcar un nuevo estándar de eficiencia en el sector.

Más información