FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN: una navaja suiza para ampliar tu conexión a Internet
Si necesitas ampliar el alcance de tu conexión Wi-Fi es muy probable que dudes entre utilizar un PLC o un repetidor Wi-Fi. Ambas opciones tienen sus ventajas y sus desventajas, pero con el FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN ya no tienes que elegir, porque este dispositivo ofrece lo mejor de los dos mundos.
El FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN es un kit de dos PLCs que incorpora función de repetidor Wi-Fi, lo que significa que podemos utilizarlo para ampliar el alcance de nuestra conexión a Internet a través de la red eléctrica. Esto nos permitirá esquivar obstáculos y fuentes de interferencia, y podremos crear un nuevo punto de conexión a Internet cableada e inalámbrica en la zona de destino.
Con un dispositivo PLC tradicional, sin repetidor Wi-Fi, solo podemos crear un punto de conexión cableada a Internet en la zona de destino, algo que puede ser suficiente para algunos usuarios, e insuficiente para otros.
Teniendo en cuenta la realidad actual, en la que lo normal es tener varios dispositivos conectados a Internet de forma inalámbrica y cableada, un PLC con repetidor Wi-Fi es mejor opción que nunca. Su precio es mayor que el de los PLCs tradicionales, pero lo compensan con una versatilidad y una funcionalidad mayor.
Qué ofrece el FRITZ!Powerline 1240 AX
- Este kit trae los dos dispositivos que necesitamos para llevar nuestra conexión a Internet a cualquier rincón de nuestro hogar o de nuestra oficina.
- Es muy fácil de utilizar, y reproduce automáticamente nuestra conexión a Internet.
- Nos permite crear una conexión a Internet cableada e inalámbrica.
- Es compatible con el estándar Wi-Fi 6, y en su función como repetidor trabaja en la banda de 2,4 GHz a un máximo de 600 Mbps.
- En modo PLC tiene una velocidad pico de 1.200 Mbps.
- Se puede integrar en redes Wi-Fi Mesh.
- Utiliza los tres conductores del circuito eléctrico, lo que mejora la velocidad de transmisión hasta en un 78%.
- Utiliza la tecnología MIMO 2×2 para mejorar el alcance de la conexión inalámbrica.
- Dispone de dos puertos Gigabit LAN para conexiones cableadas.
- Es compatible con todo el ecosistema de aplicaciones FRITZ! y se integra a la perfección con cualquier router.
El FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN está disponible en la web oficial de FRITZ! con un precio de 159 euros (kit de dos unidades). Al comprarlo disfrutaremos de entrega en un plazo de entre 2 y 4 días, sin gastos de envío, y de cinco años de garantía, algo que muy pocas marcas ofrecen en sus productos.
