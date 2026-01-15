Noticias
007 First Light reduce sus requisitos: no tendrás que comprar más RAM
Hace solo unos días compartí con vosotros este artículo sobre el problema de los requisitos mal hechos y las equivalencias erróneas, y justo hoy I/O Interactive ha corregido el listado original de requisitos de 007 First Light, que fue precisamente uno de los puntos centrales de mi crítica en dicho artículo.
Resulta que, en apenas unos días, I/O Interactive ha descubierto que en realidad 007 First Light funciona bien con la mitad de RAM recomendada (16 GB en vez de 32 GB), y que no necesita 8 GB de VRAM como mínimo, sino que funciona con 6 GB de memoria gráfica.
Lo único que ha cambiado en el nuevo listado ha sido eso, las cantidades de RAM y de VRAM requeridas, así que subsiste un importante error de equivalencia en tarjetas gráficas dentro de los requisitos mínimos. La GeForce GTX 1660 es mucho menos potente que la Radeon RX 5700, y en realidad su equivalencia más cercana es la Radeon RX 5500 XT de 8 GB.
Con este cambio en los requisitos 007 First Light pasa a ser mucho menos exigente, pero no nos engañemos, es imposible reducir el consumo de RAM en unos días y hacer que el juego pase de necesitar 32 GB a solo 16 GB. No ha sido magia, así un simple ajuste de un listado de requisitos exagerado y mal hecho, uno más de tantos.
Para que podáis comparar os dejo los requisitos originales y los requisitos finales a continuación, así como el nivel de rendimiento que podemos esperar en cada uno de ellos.
Requisitos anteriores
Mínimos
- Procesador Intel Core i5-9500K o AMD Ryzen 5 3500. 6 núcleos y 6 hilos.
- Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700.
- 16 GB de RAM.
- 8 GB de memoria gráfica.
- 80 GB de almacenamiento.
- Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.
Recomendados
- Procesador Intel Core i5-13500K o AMD Ryzen 5 7600. 6 núcleos y 12 hilos.
- Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT.
- 32 GB de RAM.
- 12 GB de memoria gráfica.
- 80 GB de almacenamiento.
- Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.
Requisitos finales corregidos
Mínimos
- Procesador Intel Core i5-9500K o AMD Ryzen 5 3500. 6 núcleos y 6 hilos.
- Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700.
- 16 GB de RAM.
- 6 GB de memoria gráfica.
- 80 GB de almacenamiento.
- Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.
Cumplir los requisitos mínimos nos asegura poder jugar en 1080p a 30 FPS, pero no se indica el nivel de calidad gráfica que podremos utilizar. Imagino que bajo o medio, en el mejor de los casos.
Recomendados
- Procesador Intel Core i5-13500K o AMD Ryzen 5 7600. 6 núcleos y 12 hilos.
- Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT.
- 16 GB de RAM.
- 8 GB de memoria gráfica.
- 80 GB de almacenamiento.
- Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.
Si cumplimos los requisitos recomendados podremos jugar en 1080p a 60 FPS, pero tampoco se especifica el nivel de calidad. Supongo que será alto o máximo, en el mejor de los casos.
007 First Light reduce sus requisitos: no tendrás que comprar más RAM
GTA VI online podrá juntar a un máximo de 32 jugadores por sala
Doblan el rendimiento de Monster Hunter Wilds con un simple mod
PSSR 2.0 para PS5 Pro: que es, cuándo llega y qué supone para la futura PS6
El jefe de GOG sobre el estado de Windows: «increíble, un software de tan mala calidad»
MSI presenta el Roamii BE Pro Mesh, sistema en malla Wi-Fi 7 para hogares
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
Cómo crear múltiples usuarios en Windows para proteger tu PC
Microsoft limita los métodos para activar Windows
GeForce RTX 60: posibles especificaciones y fecha de lanzamiento
Primeros pasos de Wi-Fi 8 en el CES
Xbox mostrará más de Fable muy pronto
007 First Light reduce sus requisitos: no tendrás que comprar más RAM
HP renueva su gama OmniBook en el CES 2026
GeForce Now también está en el CES 2026
Qualcomm presenta el Snapdragon X2 Plus en el CES 2026
Lenovo Yoga Slim 7i, todo por la movilidad
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
Lo más leído
-
PrácticosHace 6 días
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
-
PrácticosHace 1 día
Cómo crear múltiples usuarios en Windows para proteger tu PC
-
NoticiasHace 6 días
Microsoft limita los métodos para activar Windows
-
A FondoHace 3 días
GeForce RTX 60: posibles especificaciones y fecha de lanzamiento