007 First Light reduce sus requisitos: no tendrás que comprar más RAM

Hace solo unos días compartí con vosotros este artículo sobre el problema de los requisitos mal hechos y las equivalencias erróneas, y justo hoy I/O Interactive ha corregido el listado original de requisitos de 007 First Light, que fue precisamente uno de los puntos centrales de mi crítica en dicho artículo.

Resulta que, en apenas unos días, I/O Interactive ha descubierto que en realidad 007 First Light funciona bien con la mitad de RAM recomendada (16 GB en vez de 32 GB), y que no necesita 8 GB de VRAM como mínimo, sino que funciona con 6 GB de memoria gráfica.

Lo único que ha cambiado en el nuevo listado ha sido eso, las cantidades de RAM y de VRAM requeridas, así que subsiste un importante error de equivalencia en tarjetas gráficas dentro de los requisitos mínimos. La GeForce GTX 1660 es mucho menos potente que la Radeon RX 5700, y en realidad su equivalencia más cercana es la Radeon RX 5500 XT de 8 GB.

Con este cambio en los requisitos 007 First Light pasa a ser mucho menos exigente, pero no nos engañemos, es imposible reducir el consumo de RAM en unos días y hacer que el juego pase de necesitar 32 GB a solo 16 GB. No ha sido magia, así un simple ajuste de un listado de requisitos exagerado y mal hecho, uno más de tantos.

Para que podáis comparar os dejo los requisitos originales y los requisitos finales a continuación, así como el nivel de rendimiento que podemos esperar en cada uno de ellos.

Requisitos anteriores

Mínimos

Procesador Intel Core i5-9500K o AMD Ryzen 5 3500. 6 núcleos y 6 hilos.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700.

16 GB de RAM.

8 GB de memoria gráfica.

80 GB de almacenamiento.

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Recomendados

Procesador Intel Core i5-13500K o AMD Ryzen 5 7600. 6 núcleos y 12 hilos.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT.

32 GB de RAM.

12 GB de memoria gráfica.

80 GB de almacenamiento.

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Requisitos finales corregidos

Mínimos

Procesador Intel Core i5-9500K o AMD Ryzen 5 3500. 6 núcleos y 6 hilos.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700.

16 GB de RAM.

6 GB de memoria gráfica.

80 GB de almacenamiento.

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Cumplir los requisitos mínimos nos asegura poder jugar en 1080p a 30 FPS, pero no se indica el nivel de calidad gráfica que podremos utilizar. Imagino que bajo o medio, en el mejor de los casos.

Recomendados

Procesador Intel Core i5-13500K o AMD Ryzen 5 7600. 6 núcleos y 12 hilos.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT.

16 GB de RAM.

8 GB de memoria gráfica.

80 GB de almacenamiento.

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Si cumplimos los requisitos recomendados podremos jugar en 1080p a 60 FPS, pero tampoco se especifica el nivel de calidad. Supongo que será alto o máximo, en el mejor de los casos.