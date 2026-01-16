Consigue Windows 11 por solo 21,2 euros: ¿funciona en PCs antiguos?

Gracias a las ofertas de GvGMall puedes conseguir una licencia de Windows 11 OEM por 21,2 euros. Esto supone una gran diferencia de precio frente al coste que tiene una licencia retail en la tienda oficial de Microsoft, donde tendremos que pagar 145 euros por una licencia.

Ambas licencias funcionan exactamente igual, reciben el mismo soporte y tienen validez de por vida. La única diferencia es que la licencia OEM puede dejar de funcionar si cambias de placa base. En cualquier caso, cambiar la placa base no es algo que hagamos con frecuencia, todo lo contrario, y teniendo en cuenta la diferencia de precio entre ambos tipos de licencias queda claro que la OEM es una inversión más interesante.

Los dos tipos de licencias se utilizan también de la misma forma, y tienen los mismos requisitos, lo que significa que para poder instalar y activar Windows 11 con una licencia OEM tenemos que cumplir los mismos requisitos que con una licencia retail.

Windows 11 y más licencias OEM en oferta: consigue un 30% de descuento adicional con el cupón GVGMM

Quiero actualizar mi PC a Windows 11 pero no cumple con los requisitos, ¿qué puedo hacer?

Para poder instalar Windows 11 en un PC de forma normal es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Procesador: CPU de 64 bits con 2 o más núcleos considerada como compatible (Intel Core Gen8 o superior, Ryzen 2000 o superior y otras listadas por Microsoft).

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB.

Chip gráfico: Compatible con DirectX 12 con el controlador WDDM 2.0.

Firmware: UEFI compatible con soporte de arranque seguro.

TPM en su versión 2.0 o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM).

Pantalla: 9 pulgadas con resolución HD.

Si tienes un PC antiguo y no cumples con esos requisitos tranquilo, puedes forzar la instalación de Windows 11, pero debes ser consciente de todo lo que esto implica, tanto en positivo como en negativo.

Desventajas de instalar Windows 11 en un PC no compatible

Microsoft no asegura el soporte ni la disponibilidad de actualizaciones en PCs que no cumplan con los requisitos mínimos e instalen Windows 11.

No disfrutarás de las características de seguridad más avanzadas de Windows 11 si tu PC no cuenta con un chip TPM 2.0 o una solución alternativa.

Hay aplicaciones y juegos que tienen como requisito TPM 2.0 y arranque seguro, y que por tanto no podrás utilizar en tu PC. Battlefield 6 y Call of Duty Black Ops 7 son dos de los ejemplos más conocidos.

Podrías encontrarte con problemas de estabilidad, de rendimiento y también de compatibilidad.

Requiere el uso de métodos de instalación que requieren de un esfuerzo extra por parte del usuario.

Ventajas de instalar Windows 11 en un PC no compatible

Tendrás el último sistema operativo de Microsoft, y podrás disfrutar de la mayoría de sus nuevas funciones.

Es un sistema operativo actualizado y con soporte a largo plazo. Dicho soporte no se ha visto afectado hasta ahora en PCs no compatibles, aunque esto podría cambiar, como dijimos en el apartado anterior.

Disfrutarás de su nueva interfaz, y darás un soplo de aire nuevo a tu PC sin tener que gastar dinero comprando nuevo hardware.

Cómo forzar la instalación de Windows 11 en un PC no compatible

Actualmente existen cuatro métodos. Todos ellos funcionan, tienen diferentes niveles de dificultad y también ciertos riesgos de seguridad. Por ejemplo, podemos modificar el registro del sistema de Windows 10 para que este obvie el requisito de chip TPM 2.0 y de CPU y nos permita actualizar a Windows 11, pero este método puede dar miedo a muchos usuarios.

Por su simplicidad, su facilidad de uso, su fiabilidad y su seguridad, la mejor manera de forzar la instalación de Windows 11 en un PC no compatible es crear una unidad USB de instalación con Rufus, y seleccionar las opciones personalizadas de eliminar el requisito de más de 4 GB de RAM, arranque seguro y TPM 2.0.

Al seleccionar esa opción Windows 11 se instalará sin problema aunque nuestro PC no cumpla con todos esos requisitos. Recordad que si tenemos menos de 8 GB de RAM el rendimiento de Windows 11 no será bueno, aunque funcionará.

¿Vale la pena forzar la actualización o es mejor cambiar o actualizar mi PC?

Si no puedes permitirte comprar un nuevo PC, o actualizar el que tienes, pero quieres instalar Windows 11 no te preocupes. Partiendo de mi propia experiencia, os puedo confirmar que lo normal es que Windows 11 funcione bien en PCs no compatibles, siempre que estos no sean demasiado antiguos, y siempre que superemos los requisitos mínimos en potencia bruta.

En este sentido, tener una CPU de más de cuatro núcleos, 16 GB de RAM y un SSD ayuda, y mucho, ya que hace que Windows 11 muestre un buen rendimiento y nos ofrezca una experiencia totalmente fluida. Si tenemos un PC que solo cumple los requisitos mínimos la experiencia no será buena, y en este caso sí os recomiendo directamente cambiar el PC o actualizarlo.

Al final la decisión que debes tomar tiene que estar basada en tus necesidades, en el hardware de tu PC y en tu presupuesto. Si tu PC todavía es bastante potente, tiene fuerza bruta de sobra para mover Windows 11 y no puedes, o no quieres, gastar dinero, forzar la instalación de Windows 11 no es una mala idea para darle una nueva vida.

Con todo, no olvides que lo ideal es instalar Windows 11 en un PC compatible, y que este será el escenario en el que disfrutaremos de la mejor experiencia de uso posible, y de todas sus novedades y mejoras.