GeForce Now endulza la cuesta de enero con nuevos juegos

GeForce Now mantiene el pulso mientras el calendario avanza con paso lento. En un arranque de año marcado por el letargo tradicional del sector, NVIDIA sigue cumpliendo puntualmente con su cita semanal: el GFN Thursday. Cada jueves, sin importar el ruido —o la falta de él— en la industria, llegan nuevas incorporaciones al catálogo de su servicio en la nube. Esa regularidad se ha convertido en un valor en sí mismo para quienes buscan jugar con comodidad desde cualquier dispositivo, sin preocuparse por compatibilidades técnicas ni por limitaciones de hardware.

Entre las incorporaciones de esta semana, destaca Quarantine Zone: The Last Check, un título de acción táctica con ambientación postapocalíptica que refuerza la presencia de Devolver Digital en la plataforma. El sello independiente ya cuenta con una base sólida dentro de GeForce Now gracias a propuestas como Cult of the Lamb, Inscryption o Hotline Miami, y este nuevo lanzamiento apunta en la misma dirección: experiencias con personalidad marcada, pensadas para jugadores que buscan algo más que fórmulas genéricas. Junto a él, Guild Wars: Reforged también merece mención por revitalizar una franquicia veterana que mantiene su comunidad activa y que ahora podrá jugarse en la nube con aún más facilidad.

Hay espacio también para estilos bien distintos. Desde la gestión relajada de Tavern Keeper hasta la construcción disparatada de Mon Bazou, el resto del listado cubre una variedad interesante que amplía las opciones para usuarios de perfiles muy diversos. Waterpark Simulator, por ejemplo, explora un nicho tan específico como el de los parques acuáticos, mientras que Styx: Shards of Darkness y su precuela Master of Shadows, disponibles esta semana a través de la Epic Games Store, apuestan por el sigilo clásico con una ambientación fantástica que no renuncia al desafío.

Más allá de los nuevos juegos, NVIDIA ha aprovechado la semana para celebrar la incorporación oficial de compatibilidad con periféricos HOTAS en GeForce Now, un añadido especialmente relevante para los aficionados a los simuladores de vuelo. Para marcar el anuncio, la compañía ha puesto en marcha un sorteo que permitirá a los participantes optar a un T.Flight Hotas One MSFS Edition —uno de los modelos más accesibles y populares del mercado— junto con un mes gratuito de suscripción Ultimate. Participar es tan sencillo como seguir las cuentas de Thrustmaster y GeForce Now en redes sociales y compartir la publicación correspondiente antes del 24 de enero.

Para quienes aún no se hayan familiarizado con su funcionamiento, conviene recordar que GeForce Now no vende juegos ni aloja un catálogo propio. Su propuesta consiste en actuar como puente entre las principales tiendas digitales —Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect o Xbox/PC Game Pass— y una infraestructura en la nube capaz de ejecutar títulos exigentes en una amplia gama de dispositivos. Desde portátiles modestos hasta Mac, pasando por Chromebook, Steam Deck o incluso televisores con NVIDIA SHIELD, el servicio permite jugar sin preocuparse por los requisitos técnicos ni por las compatibilidades del sistema. Todo se ejecuta en remoto, con una calidad que emula la de un PC de última generación.

GeForce Now ofrece actualmente tres planes con distintas características:

El nivel gratuito permite acceder al servicio sin coste, con sesiones de hasta dos horas y limitaciones en cuanto a calidad gráfica y prioridad de acceso. Es una forma sencilla de probar la plataforma sin compromiso, ideal para evaluar su rendimiento en una red doméstica o comprobar la compatibilidad con distintos dispositivos.

El plan Priority da un paso adelante: habilita acceso preferente a los servidores, reduce las colas en momentos de alta demanda y extiende las sesiones hasta seis horas. También permite aprovechar configuraciones gráficas más avanzadas, lo que lo convierte en la opción recomendada para usuarios habituales que valoran un rendimiento consistente.

Por último, la modalidad Ultimate está pensada para quienes buscan lo máximo: se basa en servidores con GPU RTX 5080, alcanza resoluciones de hasta 5K y tasas de refresco altísimas, incorpora soporte para DLSS 4 y trazado de trayectorias, y suma tecnologías como G-SYNC Cloud, Reflex y el nuevo modo de streaming cinemático. Incluye además 100 GB de almacenamiento en la nube para juegos instalados, ampliables bajo demanda.

GeForce Now Thursday

Y, como cada semana, repasamos los juegos que llegan a GeForce Now: