Noticias
Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday
Como cada viernes volvemos a la carga con una nueva selección de las mejores ofertas de la semana en nuestro clásico Red Friday.
Ya sabéis cómo funciona, os dejamos cada oferta a un clic de distancia. Aprovechamos para desearos un buen fin de semana.
Componentes
- Memoria RAM Forgeon Cyclone PLUS V2 DDR4 kit de 16 GB (dos módulos de 8 GB) a 3.200 MT/s CL16 rebajada a 149,95 euros.
- Memoria RAM Team Group T-Force Delta RGB DDR5 de 32 GB (dos módulos de 16 GB) a 6.400 MT/s CL32 rebajada a 549,95 euros.
- Tarjeta Gráfica Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 rebajada a 299,90 euros.
- Tarjeta Gráfica Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge disponible por 569,90 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF rebajada a 1.069 euros.
- Procesador AMD Ryzen 7 7700X con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 249,90 euros.
- Procesador Intel Core Ultra 5 245K con 14 núcleos y 14 hilos rebajado a 208,99 euros.
- Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos, 16 hilos y 96 MB de caché L3 en oferta por 399,90 euros.
- Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos, 16 hilos y 96 MB de caché L3 rebajado a 499,90 euros.
- Procesador Intel Core i5-14600KF con 14 núcleos y 20 hilos en oferta por 233,95 euros.
- Procesador AMD Ryzen 5 4500 de 6 núcleos y 12 hilos rebajado a 55,95 euros.
- SSD Samsung 990 EVO Plus de 2 TB rebajado a 209,95 euros.
- Refrigeración líquida Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB con tres ventiladores de 120 mm rebajada a 104,90 euros.
- Fuente Alimentación Cooler Master MWE 650 80 Plus Bronze V2 de 650 vatios en oferta por 39,18 euros.
- Fuente Alimentación Corsair CX750 de 750 vatios 80 Plus Bronze rebajada a 69,95 euros.
Televisores y monitores
- Smart TV Samsung TU50U8005FU de 50 pulgadas 4K HDR10+ rebajada a 329 euros.
- Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas con panel QLED y resolución 4K rebajada a 339 euros.
- Smart TV LG OLED evo OLED77C54LA de 77 pulgadas con panel OLED y resolución 4K rebajada a 1.749 euros.
- Smart TV Philips QLED de 65 pulgadas con HDR10+ y resolución 4K en oferta por 459 euros.
- Smart TV LG QNED AI 65QNED80A6A de 65 pulgadas 4K con HDR en oferta por 599 euros.
- Monitor Alurin CoreVision con panel IPS Lite de 23,8 pulgadas, 1080p, tasa de refresco de 100 Hz y soporte de FreeSync rebajado a 72,99 euros.
- Monitor LG Ultragear 27G411A-B de 27 pulgadas, 1080p, panel IPS, tasa de refresco de 144 Hz, HDR10 y compatibilidad con G-SYNC en oferta por 99 euros.
- Monitor MSI MAG 276CXF de 27 pulgadas con panel Rapid VA, 1080p, tasa de refresco de 280 Hz, panel curvado y compatible con Adaptive Sync en oferta por 169 euros.
- Monitor LG UltraFine 27US500-W de 27 pulgadas con panel IPS, 4K y HDR10 en oferta por 189 euros.
- Monitor Gigabyte AORUS FO32U EK de 31,5 pulgadas con panel QD-OLED, 4K, tasa de refresco de 165 Hz y compatibilidad con G-SYNC a su precio mínimo histórico, 799 euros.
Smartphones
- Xiaomi Redmi 15 4G con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en oferta por 129 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 279 euros.
- Samsung Galaxy A17 LTE con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 199 euros.
- Samsung Galaxy S25 Edge 5G con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en oferta por 999 euros.
- Samsung Galaxy Z Flip6 con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rebajado a 779 euros.
- Motorola Moto G55 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 149 euros.
- Samsung Galaxy Z Fold6 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 1.259,01 euros.
Portátiles
- PcCom Revolt con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.579,99 euros.
- HP OMEN 16-ap0007ns con AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.399 euros.
- MSI Vector 16 HX con Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Ti rebajado a 1.949 euros.
- HP Victus 15-fa2005ns con Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 rebajado a 999 euros.
- ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ128W con Intel Core 5 120U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 599,99 euros.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 15IRH8 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 489 euros.
- ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2447 con AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 399,99 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
