Nintendo Switch 2 Lite, una consola más económica para llegar a más jugadores
El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo recientemente que quiere hacer que Nintendo Switch 2 sea una consola más accesible y llegar con ella a más gente, un comentario que ha dado pie a mucha especulación sobre el posible lanzamiento de una Nintendo Switch 2 Lite.
Tiene sentido. En la generación anterior existió la Nintendo Switch Lite, y fue precisamente eso, una versión más barata del modelo estándar con un diseño parecido, aunque no idéntico, que solo se podía utilizar como consola portátil, es decir, no era compatible con el dock.
Nintendo no ha confirmado nada en este sentido, pero en su web oficial se han encontrado referencias a un nuevo código de modelo que la compañía todavía no ha utilizado: «OSM». El código de Nintendo Switch 2 es «BEE», así que está claro que estamos ante una nueva versión de dicha consola.
Esto no significa que se trate necesariamente de una Nintendo Switch 2 Lite, pero refuerza los rumores que apuntan a esta posibilidad, y sugiere que la gran N está trabajando en una nueva versión de su consola.
También cabe la posibilidad de que ese código se refiera a una revisión menor de la consola original, con pequeños cambios para reducir costes y afrontar mejor el aumento del precio de la memoria RAM.
¿Qué diferencias podría tener Nintendo Switch 2 Lite?
En general creo que lo más seguro es que este modelo, si llega a materializarse, es que tenga el mismo enfoque que Nintendo Switch Lite, lo que significa que:
- Tendría un diseño distinto al de Nintendo Switch 2.
- No sería compatible con el dock, solo se podría usar en modo portátil.
- Tendría la misma potencia que la consola estándar y movería los mismos juegos.
- Sería más barata que la consola estándar.
La diferencia de precio entre ambos modelos podría ser bastante grande. En su momento Nintendo Switch Lite llegó al mercado con un precio de 219 euros, es decir, costaba 106 euros menos que la versión estándar.
En el caso de Nintendo Switch 2 Lite, su precio debería ser como mínimo 100 euros más bajo que el del modelo estándar, lo que significa que podría costar unos 360 euros.
Os recuerdo que, según filtraciones anteriores, la compañía japonesa también estaría trabajando en una Nintendo Switch 2 con pantalla OLED, un modelo que será más caro que el estándar, y que contará con una pantalla de mayor calidad.