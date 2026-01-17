Las pestañas verticales de Chrome, mas cerca que nunca

No todos los cambios llegan para reinventar la rueda. Algunos simplemente corrigen inercias heredadas del pasado, adaptando lo que ya existe a un contexto nuevo. Chrome, el navegador más utilizado del mundo, se prepara para introducir un cambio de apariencia menor pero con implicaciones prácticas considerables: las pestañas verticales. Una opción que otros exploraron antes, pero que ahora se integra —por fin— en el ecosistema de Google de forma nativa y sin extensiones.

Tras aparecer en Chrome Canary a finales de 2025 como una función experimental, las pestañas verticales han dado el salto a Chrome Beta, lo que marca un paso clave hacia su incorporación definitiva. El cambio ha sido detectado por usuarios que siguen de cerca el desarrollo del navegador, y aunque todavía requiere activación manual mediante flags, su llegada al canal estable parece inminente: si se mantiene el calendario habitual, se integrará en la versión estable de Chrome a partir del 28 de enero.

Por ahora, quienes quieran probarlas deben acceder a chrome://flags/#vertical-tabs desde Chrome Beta o Canary y activar la función manualmente. Una vez habilitada, basta con hacer clic derecho sobre la barra de pestañas para encontrar la opción “Mostrar pestañas a un lado”, lo que reorganiza toda la franja superior en una columna lateral. El cambio es reversible en cualquier momento con la opción “Mostrar pestañas arriba”, y no implica pérdida de funcionalidad ni reinicios complejos: es una redistribución visual que muchos usuarios llevan años esperando.

¿Por qué este cambio importa? Porque las pestañas verticales no son solo una cuestión estética. En sesiones con muchas pestañas abiertas, el modelo horizontal tradicional tiende a comprimirse hasta la invisibilidad, forzando al usuario a adivinar títulos, buscar a ciegas o utilizar atajos de teclado. Al desplazar las pestañas a un lateral, se gana en visibilidad, orden y acceso directo. Esto resulta especialmente útil en flujos de trabajo intensivos, donde alternar entre documentos, pestañas y herramientas web es constante.

🌟 Vertical Tabs are available behind a flag in Chrome 145 (current beta) 1. Go to `chrome://flags/#vertical-tabs`

2. Set it to enabled

3. Relaunch Chrome

4. Right click the tabbar and choose “Move Tabs To The Side” Attached are before and after screenshots. pic.twitter.com/YiyDGWcn2S — Bramus (@bramus) January 16, 2026

Lo cierto es que el sistema horizontal de pestañas ha sobrevivido, en gran medida, porque funcionaba lo bastante bien en monitores más antiguos, de formato 4:3 o incluso 16:9. Pero ese diseño empieza a mostrar sus limitaciones en la era de los monitores panorámicos y ultrapanorámicos, donde el espacio en horizontal sobra y el vertical se vuelve más valioso que nunca. Las pestañas verticales no solo aprovechan mejor ese nuevo entorno físico, sino que también ofrecen una navegación más clara y ordenada, especialmente en pantallas anchas donde la multitarea visual exige otra lógica.

La novedad puede parecer menor, pero llega con retraso si se compara con otros navegadores. Microsoft Edge incorporó pestañas verticales hace tiempo, y opciones como Vivaldi o incluso Firefox permiten personalizar la disposición mediante ajustes o extensiones. Durante años, quienes querían esta función en Chrome tenían que recurrir a soluciones externas, con resultados dispares. Google ha tardado en dar el paso, pero lo ha hecho sin forzar la experiencia: como opción opcional, reversible y respetuosa con la interfaz tradicional.

Si no hay contratiempos, las pestañas verticales llegarán a todos los usuarios de Chrome en cuestión de semanas. Una función sencilla, pero coherente con los hábitos reales de navegación. Porque más allá de novedades espectaculares, el buen diseño a veces consiste en reconocer cuándo algo necesita cambiar… aunque haya tardado demasiado en hacerlo.

