Jugar a GTA VI antes de morir

He perdido la cuenta de la cantidad de veces que, por una u otra razón, hemos hablado de lo larga que se está haciendo la espera por GTA VI, la próxima gran entrega del blockbuster de Rockstar Games. Ya han pasado más de 12 años del lanzamiento de GTA V (inicialmente en las consolas de la que, entonces, era la generación actual de consolas). Y aunque es cierto que el título sigue estando en lo más alto, con una incontable comunidad de jugadores activos, doce años son suficientes para esperar con mucha hambre a su sucesor, más aún si tenemos en cuenta las (pocas) actualizaciones oficiales sobre el mismo, y las (más que abundantes) filtraciones sobre lo que están cocinando en Rockstar.

Ahora bien, las circunstancias pueden ser muy distintas en función de la situación personal de quien espera. En mi caso, por ejemplo, puedo decir que las causas son las del común de las personas, y lo mismo sobre las circunstancias. Todo se circunscribe a que llevo (llevamos) mucho tiempo esperando, y tengo (tenemos) muchas ganas de hincarle el diente, aunque podemos (y no nos queda otra) esperar hasta que la desarrolladora considere que ha llegado el momento. Otros, desgraciadamente, no tienen tanta suerte.

Desde la perspectiva de quién (gracias a Dios) no ha pasado nunca por esa situación, muchos podemos pensar que, al recibir la noticia de que solo te quedan unos meses de vida, reordenas de inmediato tus intereses y, sobre todo, tus prioridades. Pero el caso es que no tenemos ni puñetera idea (quienes no hemos pasado por ello, digo) y, por lo tanto, podemos incluso llegar a sorprendernos al saber que hay personas que, en esas circunstancias, lamentan que su esperanza de vida no alcanza a algo, aparentemente trivial, que esperaban desde antes de recibir la fatídica noticia. Y, sin embargo, es bastante comprensible a poco que lo pensemos.

Tal es el caso, como podemos leer en Insider Gaming, de un familiar de Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Montreal, que el pasado mes de diciembre publicó, en su perfil de LinkedIn, un mensaje en el que contaba que un familiar suyo llevaba años luchando contra el cáncer, y que recientemente había recibido la peor de las noticias, su esperanza de vida se reducía ya a unos pocos meses. Y, en el mismo mensaje, Armstrong contó que esta persona llevaba muchos años esperando por GTA VI, pero que el diagnóstico médico indicaba que el juego no llegaría a tiempo para él. No se quedó ahí, pidió a su red de contactos que hiciera lo que fuera posible para que esta persona pudiera probar el juego antes de fallecer.

Semanas después de ese primer mensaje, Armstrong publicó una primera actualización, en la que contaba que el director ejecutivo de Take-Two se había puesto en contacto con ellos, y que estaban a la espera de hablar, directamente, con el equipo de Rockstar. Ahora bien, lo más relevante y esperado llegó con la segunda actualización del post original: «Actualización final: Hablamos con ellos hoy y recibimos excelentes noticias. Eso es todo lo que realmente puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón«. Todo apunta a que habrá GTA VI para esta persona.

Es más que probable que no lleguemos a recibir más información al respecto, primero por la reserva mostrada por Armstrong en su último mensaje y, más aún, porque posteriormente lo borró. Ni Take-Two ni Rockstar Games han publicado nada al respecto, parece que la discreción es la política elegida por la compañía, a la que podemos incluso ver detrás del borrado, por parte de Armstrong, del mensaje. Y creo que esto es especialmente relevante, en un momento en el que hay voces que se preguntan si el satisfacer el deseo de esta persona responde a una operación de imagen. Personalmente, aunque se me pueda tachar de ingenuo, no lo creo.

Hace unas pocas semanas se estrenó, finalmente, el más que esperado cierre de Stranger Things, casi 10 años después del debut de su primera temporada. Todavía no tenemos certezas sobre la fecha de lanzamiento del próximo The Elder Scrolls, ni sobre la próxima entrega de Dune, ni… vivimos tiempos en los que estas esperas se han eternizado, y debe resultar bastante frustrante, incluso doloroso, saber que la espera no se verá recompensada porque, por ejemplo una maldita enfermedad, lleva para devastarlo todo. Y en esas circunstancias, aunque no sea mucho lo que podemos hacer, actitudes como la de Rockstar, no nos reconcilian con la vida, pero sí que nos regalan un poquito de paz.