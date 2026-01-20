Red Dead Redemption 3: posible fecha de lanzamiento

GTA VI es el juego más esperado del momento, pero Red Dead Redemption 3 no se queda atrás. Rockstar Games está dando los últimos retoques a GTA VI, y su lanzamiento se espera para el 19 de noviembre de 2026, salvo que se produzca un nuevo retraso.

Según Mike York, que trabajó como animador en Rockstar Games durante el desarrollo de GTA V, lo normal es que este estudio tenga dos juegos en desarrollo activo de forma simultánea. Uno de ellos es el que centra mayor atención y recursos, y el que termina antes, y otro queda más en segundo plano hasta que el primero finaliza, momento en el cual su desarrollo se acelera y termina pocos años después.

Esto quiere decir que lo normal sería que Red Dead Redemption 3 ya lleve un tiempo en desarrollo de forma conjunta con GTA VI. Este último ha sido el que ha centrado la mayor parte de los esfuerzos de desarrollo, y será el primero en llegar.

York dice que se sorprendería si Red Dead Redemption 3 no llevase ya un tiempo en desarrollo, y explica que estos desarrollos simultáneos se adoptan porque los juegos de gran calibre necesitan entre 5 y 7 años para completar sus fases de producción. Al realizar los desarrollos de forma conjunta se reducen los plazos de lanzamiento entre juegos.

Con esto en mente, York cree que el próximo proyecto de Rockstar tras el lanzamiento de GTA VI podría llegar entre principios y mediados de 2030, es decir, entre 2031 y 2035. Esto no quiere decir que Red Dead Redemption 3 vaya a llegar necesariamente en esa franja temporal, pero sí que indica que es una posibilidad que no podemos descartar.

La fuente también hace una referencia a GTA VII, pero esto ya es demasiado precipitado, porque todavía ni siquiera se ha lanzado GTA VI. Por lógica, el próximo gran proyecto de Rockstar debería ser Red Dead Redemption 3, y después de este podríamos empezar a pensar en un nuevo GTA. Estamos, por tanto, a muchos años de distancia.

Os recuerdo que GTA VI va a llegar primero a consolas. Todavía no se ha confirmado una versión para PC, pero esta se da como algo seguro por el peso que tiene esta plataforma a nivel de ingresos. Cuando llegue la versión para consolas Rockstar se tomará un tiempo para seguir desarrollando la versión para PC, que debería tener mejoras técnicas exclusivas.