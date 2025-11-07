GTA VI se vuelve a retrasar, os contamos por qué

Rockstar Games ha confirmado lo que muchos nos temíamos, que GTA VI se ha vuelto a retrasar. Cuando un juego se retrasa pueden pasar dos cosas, que la desarrolladora confirme su nueva fecha de lanzamiento, algo que sin duda es un buen síntoma, o que no dé una nueva fecha de lanzamiento, algo que suele indicar problemas más tan profundos que ni ellos mismos saben cuándo estará listo.

En este caso, Rockstar ha dado una nueva fecha de lanzamiento que confirma que el retraso va a ser pequeño, concretamente de un mes, ya que su llegada estaba prevista para el mes de octubre, y ahora se ha retrasado al mes de noviembre de 2026.

Solo es un mes, pero es el tercer retraso que sufre el juego desde que fue anunciado oficialmente, y esto ha generado un fuerte malestar entre los fans de la franquicia.

Cronología de GTA VI y retrasos desde su anuncio

El CEO de Take-Two dice que lo más probable es que GTA VI llegue en otoño de 2025.

En mayo de este año se confirma el retraso del juego hasta el 26 de mayo de 2026.

Hace solo un par de meses se confirma otro retraso, en esta ocasión a octubre de 2026.

Ahora se ha confirmado otro retraso, que como dijimos pospone su lanzamiento a noviembre de 2026.

Esa fecha corresponde con el lanzamiento del juego en su versión para consolas, lo que significa que la versión para PC llegará más tarde. No tenemos una fecha confirmada, así que toca esperar a que Rockstar mueva ficha en este sentido.

Por qué se ha producido este nuevo retraso

Según Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, que es la publicadora de la saga GTA, este retraso se debe a que el juego necesita más tiempo para que los desarrolladores puedan pulir y resolver ciertas cosas, y para poder llegar a ese estándar de calidad objetivo y cumplir con todas las expectativas generadas.

El ejecutivo ha dicho que están bastante seguros de esta nueva fecha, pero el caso es que también estaba bastante seguro de que GTA VI iba a llegar este otoño y mirad por donde vamos. Paciencia, ahora mismo no queda otra opción.

Cuándo llegará GTA VI a PC

Por desgracia tengo malas noticias, y es que con este nuevo retraso puede que la versión para PC llegue entre mediados y finales de 2027, suponiendo que no se produzca ningún retraso más. La versión de Red Dead Redemption 2 para PC llegó alrededor de un año después de la versión de consolas, así que es una predicción que tiene sentido.