AMD Adrenalin AI Bundle lleva la inteligencia artificial a tu PC

Hay herramientas que se afianzan con el tiempo sin necesidad de grandes titulares, sino a base de pequeñas evoluciones que van consolidando un camino. AMD Adrenalin es una de ellas. En los últimos años, su ecosistema se ha convertido en el puente natural entre el hardware Ryzen y Radeon y la experiencia del usuario, ya sea para jugar, crear o explorar nuevas tecnologías que empiezan a formar parte del uso cotidiano de un PC moderno.

Ese crecimiento progresivo también ha ido de la mano de la inteligencia artificial, una disciplina que ha abandonado hace tiempo el terreno exclusivo de centros de datos para colarse, poco a poco, en los equipos de sobremesa. La idea de entrenar modelos, generar imágenes o experimentar con LLMs desde Windows ya no es ciencia ficción, y la suite de AMD sigue moviéndose en esa dirección, ahora con más herramientas para facilitar esa transición.

Con la llegada de AMD Software: Adrenalin Edition 26.1.1, la compañía introduce un paquete opcional llamado AI Bundle, pensado para simplificar la puesta en marcha de entornos de IA en Windows. La instalación de herramientas como PyTorch, ComfyUI, Ollama, LM Studio o Amuse podía convertirse en un proceso largo y lleno de dependencias; este bundle automatiza esa complejidad y prepara un entorno funcional con apenas unos clicks, eliminando barreras técnicas que antes podían frenar a muchos usuarios.

El propósito no es reinventar el acceso a la IA, sino hacerlo más cómodo, sencillo e inmediato. PyTorch en Windows permite entrenar o ejecutar modelos directamente en el PC; ComfyUI facilita flujos visuales de generación de imágenes acelerados por la GPU; Ollama y LM Studio cubren la parte de modelos de lenguaje locales; y Amuse abre la puerta a la generación texto‑a‑imagen optimizada para hardware AMD. Todo ello unido en un instalador coherente, que evita la fragmentación habitual de este tipo de herramientas.

El AI Bundle funciona con GPUs Radeon RX 9000 y RX 7000 (a partir de la RX 7700) y con procesadores Ryzen AI Max, AI 400 y AI 300, un conjunto de hardware preparado para cargas de IA local gracias a sus capacidades conjuntas de CPU, GPU y NPU. La idea de AMD es clara: aprovechar el potencial de sus chips para ejecutar IA sin recurrir a la nube, con beneficios evidentes en privacidad, coste y control sobre los procesos.

Más allá del paquete de IA, la actualización 26.1.1 introduce soporte para nuevos títulos, incluyendo Starsand Island y la edición From the Ashes de Avatar: Frontiers of Pandora, además de ampliar la lista de procesadores Ryzen AI reconocidos en portátiles. Es una actualización que mantiene vivo el ecosistema de Adrenalin, sumando compatibilidades y refinando la plataforma sin alterar su planteamiento general.

Este movimiento encaja con la estrategia que AMD ha seguido en los últimos meses: construir un entorno cada vez más amigable para la IA local, apoyado en el avance de ROCm y en la adopción de nuevas generaciones de hardware. No es una ruptura, sino un paso más en un camino que parece definido, y que apuesta por acercar estas capacidades a un público más amplio sin complicaciones innecesarias.

Al final, la tecnología avanza a ritmos distintos según el componente, pero hay una sensación común: la IA ya empieza a ser parte natural del PC moderno. Y con esta nueva versión de AMD Adrenalin, AMD intenta que ese futuro sea más accesible, más sencillo y más cercano a los usuarios que quieren experimentar sin perderse en configuraciones interminables.

