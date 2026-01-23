Noticias
ASUS presenta el router para juegos, ROG Strix GS-BE7200
El ASUS ROG Strix GS-BE7200 es un router Wi-Fi 7 de alto rendimiento diseñado especialmente para ofrecer conexiones rápidas y estables para juegos. Además de rendimiento, presenta una estética impactante para incluirlo en cualquier escritorio.
Y es que a pesar de que el fabricante incluye seis antenas internas en lugar de externas, el ROG Strix GS-BE7200 es todo menos discreto, con iluminación RGB y letras llamativas en varias partes del chasis.
El router soporta doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz, ofreciendo velocidades de transferencia en conectividad inalámbrica de hasta 1376 y 5764 Mbit/s, respectivamente. Incluye un sistema mejorado de antenas (5T5R) para mejorar el rendimiento de largo alcance hasta en un 15%, en comparación con los diseños 4T4R tradicionales. Esta arquitectura refuerza la estabilidad en configuraciones multi sala y garantiza que los jugadores competitivos disfruten de conexiones rápidas e ininterrumpidas desde cualquier lugar del hogar.
Aunque el dispositivo no opera en la banda de 6 GHz (ASUS tiene otros enrutadores en catálogo para quien lo necesite) trabaja sobre el estándar Wi-Fi 7 y soporta sus características más avanzadas, como el ancho de banda de 320 MHz; la modulación de amplitud en cuadratura QAM de hasta 4094; los 16 flujos espaciales; las mejoras en la función MIMO o la tecnología de operación multienlace con múltiples canales en diferentes bandas de frecuencias mejorando el tráfico de la red.
El ASUS ROG Strix GS-BE7200 apuesta especialmente por las conexiones cableadas con cinco puertos de 2,5 Gbit/s, un WAM y otros cuatro Ethernet LAN para conectar computadoras, consolas, servidores NAS o lo que sea necesario.
Como muchos routers modernos, permite configurar múltiples redes. Esta función puede ser útil por varias razones: por ejemplo, los dispositivos IoT con compatibilidad dudosa pueden integrarse en una red independiente. Además, se puede crear una red de invitados para que los visitantes puedan acceder a Internet, pero no a la red local.
Incluye control parental y la función VPN se puede configurar en el router para proteger todo el tráfico de la red doméstica. El ROG Strix GS-BE7200 se puede gestionar mediante una interfaz web y también mediante una app complementaria desde un móvil inteligente.
