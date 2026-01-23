Noticias
Por qué a los usuarios no les gusta Windows 11 Home: ahora puedes conseguirlo por solo 18,2 euros
Windows 10 está en fase de soporte extendido gratuito durante un año. Esto ha hecho que cada vez más usuarios hayan empezado a dar el salto a Windows 11, pero no porque este sistema operativo les guste, sino porque sienten que no tienen otra opción si no quieren quedarse sin soporte. También es el cambio más lógico y menos arriesgado, y gracias a las licencias OEM de Windows 11 es bastante económico.
Sin embargo, esa no es la única opción. También podemos optar por instalar Windows 10 LTSC, una versión de este sistema operativo que se caracteriza por ser más ligera, ya que elimina casi por completo el bloatware, y que además no recibe tantas actualizaciones como la versión estándar, lo que hace que sea más estable y más fiable.
Dónde conseguir licencias de Windows 10 LTSC y de Windows 11 a buen precio
Puedes aprovechar las ofertas de año nuevo de GvGMall, que incluyen licencias de diferentes productos de Microsoft con un buen descuento. Además, podrás conseguir un 30% de descuento adicional si utilizas el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de completar la compra. A continuación te dejamos algunas de las ofertas más interesantes si buscas licencias para activar software Microsoft:
- Windows 11 Pro OEM con validez de por vida por 21,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 clave con validez de por vida por 11,7 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 clave con validez de por vida por 13,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Home OEM con validez de por vida por 18,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Pro OEM con validez de por vida por 15,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Home OEM con validez de por vida por 12,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2016 Pro Plus rebajado a 22,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2019 Pro Plus en oferta por 41,1 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2019 Pro Plus con validez de por vida por 51 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Pro Plus con calidez de por vida por 33,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
¿Por qué a los usuarios sigue sin gustarles Windows 11?
La verdad es que hay varias razones, y las más importantes no van a cambiar, porque forman parte del núcleo de Windows 11, y Microsoft ya ha confirmado que no va a ceder.
Una de las razones más importantes, si no la más importante, son sus requisitos de hardware. Comparado con Windows 10, Windows 11 es mucho más exigente, no tanto por la potencia bruta que necesita, sino porque tiene unos requisitos muy concretos que muchos PCs que todavía son perfectamente utilizables no cumplen:
- Requiere una CPU compatible, un Ryzen 2000, Intel Core Gen8 o superior.
- Necesita 4 GB de RAM.
- Requiere un equipo con chip TPM 2.0 o equivalente.
- Necesita UEFI y arranque seguro.
Es posible instalar Windows 11 en un PC no compatible, pero esto puede entrañar riesgos, como problemas de rendimiento y de compatibilidad, y también falta de soporte en un futuro.
Otras razones por las que a los usuarios no les gusta Windows 11, y que siguen de plena actualidad, son:
- Su interfaz no convence, es diferente a la de Windows 10, y sigue mostrando importantes inconsistencias.
- Las aplicaciones preinstaladas obligatorias, también conocidas como bloatware, que consumen recursos de forma innecesaria.
- Menos opciones de personalización comparado con Windows 10.
- No ofrece mejoras ni nuevas funciones que realmente sorprendan o que supongan un gran salto frente a Windows 10.
- Al ser más exigente puede rendir peor en PCs modestos que solo cumplan con los requisitos mínimos.
- Consume más recursos que Windows 10, y necesita de un PC más potente para funcionar igual de bien.
- Ha recibido muchas actualizaciones problemáticas, y la situación no ha mejorado con los últimos lanzamientos.
La mayoría de casos que conocemos de usuarios que han saltado a Windows 11 han sido satisfactorios, y muchos de los más escépticos han quedado satisfechos tras probar dicho sistema operativo durante unas semanas.
Lo único con lo que sí que debemos tener cuidado es con las actualizaciones de Microsoft, un tema que ya hemos comentado otras veces, y sobre el que os recomendamos posponer siempre su instalación hasta que estemos seguros de que llegan en buen estado.
