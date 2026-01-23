Noticias
Ofertas en PCs, una alternativa a la subida de precio de los componentes
Nos vamos de compras como cada viernes con nuestra selección de ofertas que esta semana sigue la campaña de Ofertas de enero, que nos tememos va a ser la última oportunidad de este año para adquirir tecnología a precios razonables. Por eso motivo, hoy nos vamos a centrar en las Ofertas en PCs, ese grupo de computadoras montados o preconfigurados
Muchos de nosotros nos gusta diseñar nuestro propios PCs de sobremesa y elegir cada uno de los componentes, para después ir manteniéndolo y actualizándolo según sea necesario. Es todo un arte que disfrutamos, pero en la época actual se ha complicado. El último índice de precios minorista para Europa confirma que la situación del mercado electrónico es terrible. Los fabricantes están reasignando capacidad de producción a la insaciable infraestructura de IA y los precios de los componentes para consumo se están multiplicando.
Aquí es donde conviene valorar esas computadoras ya montadas cuyo precio va a ser inferior (en la inmensa mayoría de los casos) que la compra de componentes por separado. La explicación es sencilla: aunque los proveedores también sufren la subida de precios, pueden comprar en grandes volúmenes y con menores costes.
Ofertas en PCs
Grandes minoristas como PcComponentes tienen una línea propia de sobremesas y portátiles que nos pueden ayudar en la tarea de ahorrar dinero. Se entregan con todo lo necesario listos para usar y lo que decíamos, en la época actual convienen echar cuentas. Te dejamos una selección de lo que puedes encontrar listados por precio, donde encontrarás
- PcCom Work AMD Ryzen 5 5600GT / 16GB / 500GB SSD, por 499 euros.
- PcCom Work AMD Ryzen 5 5600GT / 16GB / 500GB SSD + Windows 11 Home, por 599 euros.
- PcCom Work Intel Core i5-12400 / 32GB / 1TB SSD por 649 euros.
- PcCom Work AMD Ryzen 7 5700G/32GB/1TBSSD V3, por 679 euros.
- PcCom Work Intel Core i5-12400 / 32GB / 1TB SSD + Windows 11 Home, por 749 euros.
- PcCom Lite Intel Core i5-12400F / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 Blanco, por 769 euros.
- PcCom Lite AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 1TBSSD / RX 9060 8GB, por 789 euros.
- PcCom Lite Intel Core i5-12400F / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 Negro V2 + Windows 11 Home, por 869 euros.
- PcCom Lite AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 1TB SSD / RTX 5060 Blanco, por 929 euros.
- PcCom Work AMD Ryzen 7 8700G IA / 32GB / 1TB SSD, por 939 euros.
- PcCom Ready V2 Intel Core i5-12400F / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 – Blanco, por 1139 euros.
- PcCom Ready AMD Ryzen 7 5800X/ 32GB/1TBSSD/RTX 5060 Ti 16GB V3, por 1199 euros.
- PcCom Ready Intel Core i5-14400F / 32 GB / 1TB SSD / RTX 5060 Ti 8GB, por 1369 euros.
- PcCom Ready Intel Core i7-14700KF / 32GB / 2TB SSD / RTX 5060 Blanco V2, por 1499 euros.
- PcCom Ready V2 AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 Ti 16GB, por 1529 euros.
- PcCom Ready V2 AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 Ti 16GB Blanco, por 1629 euros.
- PcCom Imperial AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 2TB SSD / RTX 5070, por 1679 euros.
- PcCom Ready V2 Intel Core i7-14700KF / 32GB / 2TB SSD / RTX 5060 Ti 16GB, por 1749 euros.
- PcCom Imperial AMD Ryzen 7 8700F / 32GB / 2TB SSD / RTX 5070, por 1999 euros.
- PcCom Studio Intel Core i7-14700KF / 32GB / 2TB SSD / RTX 5070 Ti, por 2669 euros.
- PcCom Ultimate Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB SSD M.2 / RTX 5080, por 2979 euros.
Portátiles
La estrategia de apostar por equipos completos ya montados también se puede aplicar a los portátiles. La actualización de componentes como memoria RAM o SSDs se está poniendo cada vez más difícil y conviene valorar la compra de un equipo nuevo. Te dejamos una muestra de lo que puedes encontrar:
- Alurin Flex Advance Intel Core I5-1155G7/16GB/500GB SSD/15.6″, por 429 euros.
- Alurin Zenith Intel Core i5-1235U/8GB/500GB SSD/15.6″ por 489 euros.
- Alurin Zenith Intel Core i5-1235U/16GB/500GB SSD/15.6″, por 519 euros.
- Alurin Flex Advance N24 Intel Core I5-1235U/16GB/500GB SSD/ 14″ + Windows 11 Home por 538 euros.
- Alurin Zenith Intel Core i5-1235U/8GB/500GB SSD/15.6″ + Windows 11 Home, por 599 euros.
- Alurin Zenith Intel Core i5-1235U/16GB/500GB SSD/15.6″ + Windows 11 Home, por 629 euros.
- Alurin Zenith Intel Core i5-1235U/16GB/1TB SSD/15.6″ + Windows 11 Home, por 649 euros.
- PcCom Revolt 4070 QHD Intel Core i7-13700HX/16GB/1TB SSD/RTX 4070/17.3″, por 1849 euros.
Más ofertas de enero
Por si necesitas comprar otro tipo de dispositivo, debes saber que PcComponentes continúa con su campaña de ‘Ofertas de enero‘. Si necesitas algo no lo dejes para más tarde porque terminan el 25 de enero y la crisis de las memorias terminará afectando a cualquier dispositivo electrónico.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Requisitos de Forza Horizon 6 y fecha de lanzamiento
Por qué a los usuarios no les gusta Windows 11 Home: ahora puedes conseguirlo por solo 18,2 euros
Ofertas en PCs, una alternativa a la subida de precio de los componentes
ASUS presenta el router para juegos, ROG Strix GS-BE7200
AMD Adrenalin AI Bundle lleva la inteligencia artificial a tu PC
Ryzen 7 9850X3D: AMD sube el listón en gaming sin reinventar la fórmula
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber
Windows 11 se ha roto en dos, ¿qué supone esto para el usuario?
Cuando los GHz lo eran todo: Intel quiso fabricar un Pentium 5 capaz de llegar a los 7 GHz
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
Nintendo Switch 2 Lite, una consola más económica para llegar a más jugadores
Requisitos de Forza Horizon 6 y fecha de lanzamiento
GIGABYTE y la inteligencia artificial desde el escritorio: arquitectura, hardware y estrategia
De vergüenza, xAI sigue sin arreglar Grok
Lo más leído
-
GuíasHace 3 días
Los mejores DNS para navegar por Internet
-
GuíasHace 3 días
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
-
PrácticosHace 1 día
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
-
GuíasHace 5 días
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber