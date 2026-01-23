Requisitos de Forza Horizon 6 y fecha de lanzamiento

Ya tenemos los requisitos mínimos de Forza Horizon 6, una nueva entrega de la conocida franquicia de conducción que en esta ocasión estará localizada en Japón. En este país podremos conducir por las calles de Tokio, una de sus ciudades más icónicas, y también podremos movernos por paisajes rurales, lo que generará un marcado contraste y una experiencia de juego más profunda.

En Forza Horizon 6 podremos conducir más de 550 coches diferentes, y como viene siendo habitual en la franquicia tendremos diferentes eventos y pruebas que nos permitirán ir escalando posiciones y acceder a coches cada vez más rápidos. También podremos dar forma a garajes personalizados en los que exhibir nuestros coches.

Requisitos mínimos de Forza Horizon 6

Windows 10 versión 22H2 o superior como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600. Seis núcleos y seis hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT o Intel Arc A380.

DirectX 12.

Conexión a Internet de banda ancha.

Requiere unidad de almacenamiento SSD.

No se han dado detalles del rendimiento que podemos esperar si cumplimos esos requisitos, pero lo más probable es que el juego funcione bien en 1080p y con calidad media.

Errores de equivalencia en los requisitos

La Radeon RX 6500 XT es más potente que la GeForce GTX 1650 y que la Intel Arc A380. La equivalencia correcta sería una Radeon RX 6400.

El Intel Core i5-8400 tiene 6 núcleos y 6 hilos, mientras que el Ryzen 5 1600X tiene 6 núcleos y 12 hilos. La equivalencia real sería un Ryzen 5 3500.

¿Y qué hay de los requisitos recomendados?

No se han confirmado los requisitos recomendados, pero podemos hacer una estimación de cómo serán dichos requisitos.

Forza Horizon 6 tiene unos requisitos mínimos más altos que los de Forza Horizon 5, lo que significa que es un juego más exigente, y que sus requisitos recomendados van a ser muy superiores.

Con esto en mente, es muy probable que los requisitos recomendados acaben siendo muy parecidos a los que os voy a listar a continuación:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060, Radeon RX 6600 XT o Intel Arc A770.

DirectX 12.

Conexión a Internet de banda ancha.

Requiere unidad de almacenamiento SSD.

Con esos requisitos el juego debería funcionar en 1080p con calidad alta o muy alta a 60 FPS.

Fecha de lanzamiento y plataformas

El lanzamiento de Forza Horizon 6 está previsto para el 19 de mayo. Llegará a Xbox Series S-Series X y a PC, y más adelante habrá una versión para PS5, aunque no se ha concretado la fecha exacta de lanzamiento de dicha versión.

Con este movimiento Microsoft reafirma su estrategia de llevar cada vez más exclusivos a PS5, un enfoque que no es más que un intento de maximizar ingresos.