Red Dead Redemption 2 llegará a PS5 y Xbox Series en 2027

Red Dead Redemption 2 sigue siendo uno de los juegos más aclamados de la historia reciente, y aunque han pasado casi ocho años desde su lanzamiento original, su popularidad no ha decaído. A día de hoy, los usuarios de PC son los únicos que pueden disfrutar del juego a 60 FPS, lo que ha llevado a miles de jugadores en consola a pedir una actualización para aprovechar las capacidades de PS5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, y pese al clamor popular, Rockstar no ha dado señales oficiales de que dicha versión esté en camino.

La esperanza, eso sí, se ha reavivado este fin de semana, gracias a las declaraciones del youtuber Reece “Kiwi Talkz”, conocido por sus conexiones dentro de la industria. Según asegura, hasta ocho desarrolladores han estado trabajando en una versión de Red Dead Redemption 2 para la actual generación de consolas, confirmando que “es algo real y sigue en desarrollo”. Eso sí, advirtió que no podía ofrecer muchos más detalles, ya que Rockstar es extremadamente celosa con su estructura interna, y filtrar información concreta podría comprometer a quienes la han compartido.

La actualización no llegaría pronto. Según el propio Kiwi Talkz, es probable que Rockstar haya pospuesto el lanzamiento por motivos estratégicos relacionados con dos factores clave: por un lado, la reciente reedición de Red Dead Redemption (el primero) para consolas actuales, y por otro, el calendario de lanzamiento de Grand Theft Auto 6. “Si tuviera que adivinar, diría que en un principio planeaban sacarlo antes, pero los cambios en los plazos de GTA 6 lo retrasaron todo”, comenta. Su estimación más realista sitúa la llegada de esta actualización en algún momento de 2027.

Tiene sentido. Lanzar ahora una versión de nueva generación de Red Dead Redemption 2 podría frenar las ventas del remaster del primer juego, que lleva poco tiempo en el mercado. Además, con GTA 6 programado para finales de 2026, parece lógico que Rockstar quiera que toda la atención mediática y comercial se centre en su gran superproducción. En este contexto, cualquier otro lanzamiento sería eclipsado por completo, por muy esperado que sea.

La comunidad, como era de esperar, se ha tomado la noticia con una mezcla de resignación y sarcasmo. “Con muchas ganas de jugarlo en la residencia”, decía irónicamente un usuario en Reddit. Otros se preguntan si, llegado 2027, no estaremos ya hablando de consolas de nueva generación, y si esa hipotética versión next-gen no se convertirá en una versión “next-next-gen”. Mientras tanto, Red Dead Redemption 2 sigue siendo un juego de referencia, pero cada vez más limitado en consolas por su bloqueo a 30 FPS.

La falta de comunicación oficial por parte de Rockstar no hace más que alimentar la incertidumbre. Aunque no sorprende —la compañía es conocida por mantener un alto nivel de secretismo y una estrategia de comunicación muy medida—, la ausencia de confirmaciones o desmentidos concretos añade frustración a una comunidad que lleva años pidiendo una versión actualizada de uno de sus juegos más aclamados. En un contexto donde otros estudios actualizan sus títulos para aprovechar el hardware actual, la postura de Rockstar resulta cada vez más difícil de justificar.

Por ahora, no queda otra que esperar. Red Dead Redemption 2 sigue siendo un referente absoluto en cuanto a narrativa y diseño de mundo abierto, pero una actualización para PS5 y Xbox Series X|S es necesaria para mantener su relevancia técnica en la actual generación. Si las estimaciones de Reilly se cumplen, todavía pasarán al menos dos años antes de que podamos disfrutar del viaje de Arthur Morgan a 60 FPS y con mejoras gráficas notables en consola. La esperanza sigue viva, sí, pero una vez más, la paciencia de los fans tendrá que aguantar un poco más.

