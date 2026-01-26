Apple presenta la segunda generación de AirTag

En un momento en el que los dispositivos de localización son cada vez más comunes y valorados, Apple ha anunciado una actualización clave de uno de sus accesorios más exitosos: el AirTag. Desde su lanzamiento original en 2021, este pequeño dispositivo se ha convertido en una herramienta esencial para millones de personas que desean mantener localizados objetos como llaves, mochilas, maletas o incluso instrumentos musicales. Su integración con la red Buscar de Apple ha sido uno de los grandes motivos de su éxito.

El nuevo AirTag ya está disponible para reserva desde hoy mismo, a un precio de 35 € por unidad o 119 € por el pack de cuatro. Mantiene el diseño compacto y redondeado del modelo original y es compatible con todos los accesorios existentes, incluyendo el llavero de trenzado fino, ahora disponible en cinco colores. Esta nueva generación destaca por un mayor alcance de conectividad, una mejor experiencia de localización y mejoras en el sistema de audio.

Este tipo de dispositivos, conocidos como localizadores personales, se han popularizado en los últimos años como solución práctica para usuarios que buscan evitar pérdidas o extravíos de sus pertenencias. Modelos como el AirTag de Apple, el Galaxy SmartTag de Samsung o el Xiaomi Tag forman parte de un sector en crecimiento, donde la precisión, la privacidad y la facilidad de uso marcan la diferencia. Gracias a redes colaborativas o integraciones con plataformas móviles, su utilidad se ha extendido tanto en el ámbito personal como profesional.

En esta nueva versión, el AirTag incorpora el chip de banda ultraancha de segunda generación (el mismo que usan los iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 y otros dispositivos de la marca), lo que permite que la función Búsqueda de Precisión sea hasta un 50 % más efectiva en distancia. Además, el módulo Bluetooth ha sido mejorado para ampliar significativamente el alcance general de detección.

Otro cambio destacado está en el sistema de audio. El altavoz interno se ha rediseñado para ofrecer un 50 % más de volumen, facilitando así la localización auditiva del AirTag, incluso si se encuentra en lugares poco accesibles o ruidosos. Esta función se combina con nuevas indicaciones visuales y hápticas. Como novedad, los usuarios podrán utilizar su Apple Watch Series 9 o posterior para localizar el AirTag directamente desde la muñeca.

Apple también ha reforzado las funciones de la red Buscar y presenta “Compartir Ubicación del Objeto”, una característica que permite compartir de forma segura y temporal la ubicación del AirTag con terceros, como amigos y familiares. Esta función ya ha demostrado su utilidad, permitiendo a compañías reducir en un 26 % las incidencias por equipaje extraviado y en un 90 % los casos de pérdida total, según datos de la empresa SITA.

La seguridad sigue siendo un pilar clave en el diseño del AirTag. Apple ha reiterado que el dispositivo no almacena historial de ubicaciones y todas las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo. Los identificadores Bluetooth rotan con frecuencia para evitar el rastreo no deseado, y el sistema detecta automáticamente si alguien está intentando seguir a otro usuario con un AirTag desconocido. Además, los avisos de rastreo funcionan tanto en iOS como en Android.

En definitiva, esta nueva generación del AirTag refuerza la posición de Apple en el mercado de los localizadores inteligentes, con mejoras claras en alcance, precisión, integración con su ecosistema y una renovada apuesta por la privacidad. Todo ello sin subir el precio, lo que probablemente consolidará aún más su liderazgo en esta categoría de dispositivos tan útiles como invisibles en el día a día.

