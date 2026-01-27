Google se dispone a modernizar el diseño de la interfaz de usuario de su sistema operativo móvil y los cambios se concretarán en Android 17. Pero puede que no guste a todo el mundo…

Según la información de 9to5Google, supuestamente procedente de una versión beta interna de Android 17, la próxima versión tendrá un aspecto «difuminado» que marcará toda la interfaz de usuario. Google reemplazará los fondos de color sólido en todo el sistema por superposiciones transparentes que suavizan los elementos que se encuentran detrás. Este enfoque recuerda mucho al ‘Liquid Glass’ de los iPhone 17, un diseño controvertido aunque es probable que Google no llegue tan lejos como Apple.

La apuesta visual de Android 17

Los cambios formarán parte del Material 3 Expressive, el nuevo lenguaje general que Google ha venido desarrollando para las últimas ediciones de Android y que además del apartado visual renueva las áreas de movimiento e interacción y determina cómo los desarrolladores de aplicaciones crean contenido para la plataforma y personalizan la experiencia de usuario, lo que en definitiva afecta a la sensación general de cómo es usar un dispositivo Android.

La introducción de un aspecto de «desenfoque» será uno de los primeros cambios que los usuarios verán al usar dispositivos con Android 17. Google pretende mejorar la legibilidad, por ejemplo, difuminando más los objetos o oscureciéndolos ligeramente. La transparencia busca facilitar la navegación por el sistema operativo, ya que permitiría a los usuarios ver qué aplicación se está ejecutando en segundo plano, incluso con la configuración rápida abierta.

Se espera que Google aplique este diseño a numerosos elementos del sistema operativo, desde el control de volumen hasta el indicador de batería. Estos elementos seguirán teniendo el color de acento elegido por el usuario. En la pantalla de inicio, verás el fondo de pantalla y los iconos de las aplicaciones. Si se activa dentro de una aplicación, podrás ver lo que hay debajo del control deslizante. La hoja de volumen completa y los menús de encendido son otros ejemplos de elementos de la interfaz del sistema que se verán «borrosos».

Google explicó que esta decisión de «desdibujar sutilmente» el fondo sombreado proporciona una «sensación de profundidad, de modo que el movimiento se siente ligero y permite estar al tanto de las aplicaciones que se usan en segundo plano». El problema de esta técnica es «pasarse» de transparencias como algunos usuarios cuestionan del Liquid Glass de los últimos iPhones. En todo caso, no se espera que Google alcance el grado de Apple y la aplicación de esos efectos serán más sutiles.

Rumores previos sugieren que Google también «tomará prestados» otros elementos del iPhone en otras áreas, como la separación de las notificaciones y los ajustes rápidos cuando el usuario desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo o derecho de la pantalla.

Mejoras para el control de juegos

Aunque el apartado visual será el punto central a renovar en Android, habrá mejoras en otros apartados como el de juegos. Los smartphones para gaming son cada año más potentes e incluso hay modelos especializados con ventiladores activos y refrigeración líquida.

El código de las betas internas de Android 17 también mostró que Google planea ofrecer compatibilidad con la reasignación nativa de mandos. El código sugiere que la función de todos los botones de un gamepad conectado por Bluetooth o USB-C se puede personalizar directamente en la configuración del sistema de un smartphone Android, por ejemplo, para configurar las palancas traseras o usar los botones laterales para funciones específicas del juego.

Esto no será solo un método para interceptar las entradas del mando a nivel de sistema y modificarlas según sea necesario, sino que también debería ser posible vincular los botones virtuales de la pantalla con los botones de un gamepad, lo cual resultará útil para controlar juegos que no admiten mandos externos.

Android 17 está en desarrollo y se espera la versión final a finales de 2026, tras los típicos lanzamientos de betas públicas para pruebas.