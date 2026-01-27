El lanzamiento de GTA 6 será exclusivamente digital

El lanzamiento de GTA 6 se producirá exclusivamente en formato digital, aseguran medios polacos. También habrá edición física, pero no llegará al mercado hasta unas semanas después del estreno del juego.

Rockstar y Take-Two están tomando todas las precauciones para evitar cualquier filtración de uno de los juegos más esperados de 2026. Si GTA V es el segundo juego más vendido de todos los tiempos con 220 millones de copias y el primero de la historia en alcanzar los 1.000 millones de dólares en ingresos, imagina las cantidades que manejan para la próxima entrega de la saga de acción en mundo abierto.

El uso exclusivo del formato digital para el lanzamiento de GTA 6 se explica para reducir el número de manos donde estará disponible antes de su estreno y los riesgos asociados. Para que los juegos y otros productos físicos estén disponibles en el momento del lanzamiento, las tiendas minoristas deben tener existencias con antelación, y no es raro que distribuidores, transportistas, dueños de las tiendas o los mismos empleados, tengan la tentación de acceder al juego.

Aunque en estos casos se podrían tomar medidas para que las copias físicas no se pudieran activar hasta el día del lanzamiento, parece que la editora de GTA 6 no quiere correr ningún riesgo y evitar que se publique cualquier tipo de información, fotos o vídeos del embalaje, de la historia o jugabilidad como sucedió con The Last of Us 2 o, aún peor, que una copia del mismo juego llegara a Internet antes de su estreno. Incluso en estos casos la protección del DRM debería ser suficiente para que el juego no se pudiera ejecutar, pero lo dicho, los ingresos prometen ser multimillonarios y no quieren riesgos.

Hay que recordar que los despidos que llevó a cabo Rockstar Games en sus oficinas de Canadá y Reino Unido formaron parte de una ofensiva contra filtradores dentro de la empresa, lo que también justificó el regreso de la empresa a la oficina física reduciendo el trabajo a distancia.

El lanzamiento de GTA 6 está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PCs. Si se confirma la información solo estará disponible en versión digital. La espera para los amantes de la edición física se retrasará unas pocas semanas, suponemos a tiempo para la campaña navideña, la más potente de todo el año.