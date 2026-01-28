El chip Apple M6 debutará a finales de año

Apple lleva años demostrando que su apuesta por los procesadores propios no solo fue un movimiento acertado (aunque algunos, lo reconozco, pensáramos lo contrario), sino una estrategia clave para el futuro de sus dispositivos. Desde el el anuncio de Apple Silicon en 2020, la familia Apple Silicon ha crecido a un ritmo cada vez más acelerado, y ahora todas las miradas están puestas en el Apple M6, el próximo gran paso de la compañía en su transición hacia la autonomía total en el ecosistema Mac.

En los últimos ciclos, Apple ha ido consolidando su objetivo de ofrecer una nueva generación de chips cada año, al estilo de lo que ya hace con el iPhone, con la excepción del salto entre los M3 y M4, que se produjo en apenas cinco meses, y todo apunta a que esa cadencia se mantendrá. El M5 llegó en octubre de 2025 en varios dispositivos, y aunque parezca pronto, los indicios sugieren que el M6 podría estar listo a finales de este mismo año.

La información disponible hasta el momento señala que el Apple M6 debutará con los nuevos MacBook Pro, cuya llegada está prevista para finales de 2026 o principios de 2027. Aunque la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial, diversas fuentes coinciden en que ya se han iniciado los trabajos en la cadena de suministro para preparar esta transición. Samsung, en concreto, ya ha activado la producción de los paneles OLED que se utilizarán en los nuevos portátiles.

Uno de los aspectos más destacados del M6 será su proceso de fabricación en 2 nanómetros, una evolución respecto a los 3 nm utilizados en los chips actuales. Este salto permitirá no solo aumentar el rendimiento, sino también mejorar la eficiencia energética y reducir el calor generado, algo esencial en portátiles más delgados y ligeros. El M6 será, de hecho, el primer chip de Apple Silicon en estrenar esta tecnología.

Los MacBook Pro que estrenarán el M6 también vendrán acompañados de un rediseño completo. Apple apostará por pantallas OLED, algunos rumores afirman que táctiles, marcos más finos, chasis más ligeros y la posible desaparición del notch en favor de una «isla dinámica» similar a la del iPhone. Estos portátiles estarán enfocados al segmento profesional y podrían incorporar variantes del chip, como los M6 Pro y M6 Max.

No se descarta, sin embargo, que el M6 también llegue a otros productos. Algunos rumores apuntan a un posible nuevo iPad Pro o un Mac mini renovado como plataformas alternativas para su debut. Apple ya ha utilizado esta estrategia en el pasado, introduciendo nuevos chips en el iPad antes de llevarlos al Mac.

Con una arquitectura más eficiente, un proceso de fabricación de 2 nanómetros y un rediseño significativo en los MacBook Pro, la segunda mitad del año servirá como escaparate de la madurez de Apple Silicon y su capacidad para seguir marcando el ritmo en el segmento de la informática personal. La llegada del chip Apple M6 no solo promete mejoras en rendimiento y eficiencia, sino que también consolidará la transición de Apple hacia una estrategia de actualizaciones anuales en sus procesadores, alineando así el ciclo de renovación del Mac con el del iPhone. Sin ser un cambio revolucionario, este paso reafirma el compromiso de la compañía con la innovación sostenida y el perfeccionamiento continuo de su ecosistema.

Más información