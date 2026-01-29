El Google Aluminium OS, el sistema operativo que el gigante de Internet está desarrollando para llevar Android a los PCs y convertirlo en una plataforma de escritorio de primera clase, acaba de salir a la luz de la manera más inesperada: un informe de error público.

Una entrada en el Rastreador de Problemas de Chromium, que abordaba un problema del navegador en el modo incógnito, incluyó grabaciones de pantalla capturadas en un sistema denominado «ALOS», ampliamente vinculado al proyecto interno de Google sobre Aluminium OS. El informe fue posteriormente restringido, pero los clips se guardaron a tiempo, ofreciendo a los observadores un primer vistazo de lo que Google está desarrollando y la confirmación de que el sistema es muy real.

Google Aluminium OS, en marcha

Hace muchos años que se viene rumoreando la convergencia de los sistemas operativos de Google. Android arrasa en dispositivos móviles y es la plataforma número uno por número de usuarios y dispositivos activos a mucha distancia de Windows. Sin embargo, en PCs, ChromeOS sigue muy por detrás de los sistemas operativos de Microsoft y también del MacOS de Apple.

La idea es aprovechar la inmensa base de usuarios de Android y llevarlos al escritorio. Los rumores sobre este tipo de desarrollo se remontan casi al lanzamiento del ChromeOS, pero ahora parece que va muy en serio. De hecho, la denominación de ‘Aluminium OS’ (un guiño a las raíces del proyecto ya que al igual que Chromium, Aluminium es un metal que termina en «-ium) ya apareció en una oferta de trabajo de Google.

El sistema operativo filtrado no se ejecuta en un teléfono ni en una tableta, sino en un HP Elite Dragonfly 13.5 asociada con la plataforma «Brya/Redrix», y el informe apunta a un procesador Intel Core Alder Lake-U de 12.ª generación. Esta combinación sitúa las pruebas en hardware de Chromebook x86, lo que sugiere que Google está validando el concepto donde realmente debe funcionar: en portátiles con teclados completos, trackpads y estados de energía típicos de PC.

La base del sistema operativo mostrada es Android 16, pero el shell está claramente orientado al escritorio. La interfaz del Google Aluminium OS parece integrar las convenciones de ChromeOS con las expectativas de Android para escritorio. Una barra de estado superior muestra el estado del sistema de forma persistente e incluye la hora y la fecha, junto con indicadores estándar de Android como la batería, la conexión Wi-Fi, un icono de notificación, idioma y un acceso directo a Gemini.

Una barra de tareas inferior ancla la navegación, y un control centrado, similar al del lanzador, añade un toque similar al de Windows sin abandonar por completo el ADN de ChromeOS. El diseño visual prioriza la utilidad y muestra lo que Google considera imprescindible para una PC Android: controles de ventanas similares a los de un escritorio, multitarea en pantalla dividida y una configuración de Chrome que se asemeja más a la navegación de un escritorio que a la que suelen ofrecer los Android de pantalla grande.

Un indicio notable es la presencia de un botón de Extensiones visible, lo que implica que Google está probando una experiencia de navegación que prioriza complementos y flujos de trabajo de productividad en lugar de las limitaciones de un dispositivo móvil. Todo esto encaja con la estrategia declarada de Google de unificar sus plataformas para portátiles y móviles mediante la creación de una experiencia similar a la de ChromeOS sobre la tecnología subyacente de Android, a la vez que se implementan las funciones de inteligencia artificial de forma consistente en todos los dispositivos.

Tendremos tiempo de analizarlo porque a buen seguro después de esta auto-filtración, Google terminará publicando alguna beta pública que podamos probar. Será bienvenida. Ante el desastre de Windows 11, cuantas más alternativas mejor.