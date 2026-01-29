GeForce Now, nuevos juegos... y salto a Linux

GeForce Now no falta a su cita. Cada jueves, NVIDIA renueva su apuesta por el juego en la nube con una puntualidad que resulta hasta reconfortante en un sector acostumbrado a los vaivenes. Mientras algunas compañías dosifican sus novedades, la tecnológica californiana mantiene el ritmo firme de sus GFN Thursday, añadiendo contenido al servicio y reforzando su presencia en nuevas plataformas. Esta constancia, más allá del brillo puntual de cada título, ha acabado por definir la identidad misma de GeForce Now: una experiencia en expansión continua, donde la nube hace posible lo que antes estaba atado al hardware.

Entre los juegos que se suman esta semana al catálogo, The Bard’s Tale IV: Director’s Cut destaca por su mezcla de rol clásico, humor descarado y mecánicas de combate táctico. Es una apuesta peculiar, fiel al espíritu de inXile, que se ve reforzada por la llegada conjunta de The Bard’s Tale Trilogy, un remaster cargado de nostalgia para quienes vivieron los inicios del género. A la propuesta fantástica se suma la crudeza de Prototype y Prototype 2, dos títulos de mundo abierto con ADN de cómic y una violencia desatada que sigue resultando impactante años después de su debut.

La variedad se amplía con propuestas más recientes como Cairn, un survival de escalada con estética cuidada y realismo físico, o The Midnight Walkers, que apuesta por una experiencia de acción atmosférica en clave indie. La inclusión de Warhammer 40,000: Space Marine 2, además, da músculo al listado con un título de gran presupuesto que muchos esperan desde hace meses. Todos estos juegos están preparados para ejecutarse en la nube con tecnologías de última generación como DLSS 4 y trazado de rayos, sin tener que preocuparte por las especificaciones técnicas del dispositivo desde el que te conectas al servicio.

GeForce Now llega a Linux

Además de las incorporaciones jugables, NVIDIA ha anunciado el lanzamiento en fase beta de la nueva aplicación nativa de GeForce Now para Linux. Se trata de un movimiento especialmente relevante, no solo por lo que implica a nivel técnico, sino por el reconocimiento implícito a una comunidad históricamente olvidada por los grandes servicios de juego. La nueva app ofrece una experiencia similar a la de Windows y macOS, con soporte para resoluciones de hasta 5K a 120 FPS o 1080p a 360 FPS, siempre mediante renderizado remoto con hardware equivalente a una RTX 5080.

El cliente, inicialmente compatible con Ubuntu 24.04 y versiones posteriores, supone un salto notable respecto a la experiencia anterior centrada en dispositivos como Steam Deck. Esta vez, los usuarios de equipos Linux de escritorio podrán integrar GeForce Now en sus flujos de trabajo de forma natural, aprovechando todas las ventajas del servicio sin depender de soluciones intermedias. Como ya han contado nuestros compañeros de MuyLinux, se trata de un movimiento muy importante, pues por fin permite disfrutar de las prestaciones completas del servicio en esta plataforma.

Para quienes aún no conozcan en profundidad GeForce Now, conviene recordar que su propuesta consiste en ofrecer juego en streaming desde la nube, actuando como puente entre las principales tiendas digitales y una infraestructura capaz de ejecutar títulos exigentes en una amplia gama de dispositivos. Desde portátiles modestos hasta Mac, Chromebook o televisores, entre otros muchos tipos de dispositivos, cualquier equipo con buena conexión puede convertirse en una máquina de gaming de alta gama.

El nivel gratuito permite acceder al servicio sin coste, con sesiones de hasta una hora y limitaciones en cuanto a calidad gráfica y prioridad de acceso. Es una forma sencilla de probar la plataforma sin compromiso, ideal para evaluar su rendimiento en una red doméstica o comprobar la compatibilidad con distintos dispositivos.

permite acceder al servicio sin coste, con sesiones de hasta una hora y limitaciones en cuanto a calidad gráfica y prioridad de acceso. Es una forma sencilla de probar la plataforma sin compromiso, ideal para evaluar su rendimiento en una red doméstica o comprobar la compatibilidad con distintos dispositivos. El plan Priority da un paso adelante en todos los frentes: reduce las colas de acceso gracias a la prioridad en los servidores, permite sesiones más largas —hasta seis horas— y desbloquea configuraciones gráficas más avanzadas. Es especialmente recomendable para usuarios que juegan de forma habitual y buscan una experiencia fluida, con menos esperas y un rendimiento más estable. Aúna accesibilidad con prestaciones sólidas, convirtiéndose en el punto de equilibrio ideal para muchos perfiles.

da un paso adelante en todos los frentes: reduce las colas de acceso gracias a la prioridad en los servidores, permite sesiones más largas —hasta seis horas— y desbloquea configuraciones gráficas más avanzadas. Es especialmente recomendable para usuarios que juegan de forma habitual y buscan una experiencia fluida, con menos esperas y un rendimiento más estable. Aúna accesibilidad con prestaciones sólidas, convirtiéndose en el punto de equilibrio ideal para muchos perfiles. La modalidad Ultimate está pensada para quienes buscan lo máximo: se basa en servidores con GPU RTX 5080, alcanza resoluciones de hasta 5K y tasas de refresco altísimas, incorpora soporte para DLSS 4 y trazado de trayectorias, y suma tecnologías como G-SYNC Cloud, Reflex y el nuevo modo de streaming cinemático. Incluye además 100 GB de almacenamiento en la nube para juegos instalados, ampliables bajo demanda.

GeForce Now Thursday

Y, como cada semana, repasamos los juegos que llegan a GeForce Now: